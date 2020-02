Klíčová byla hned koncovka úvodní sady, kterou hanácký tým díky dvěma odvráceným setbolům urval v poměru 28:26.

„Z naší strany trestuhodně nedohrané. Absolutně podceněný výkon od všech hráček,“ zlobil se ostravský trenér Zdeněk Pommer.

Hostující tým byl na vlně a dokázal za stavu 2:1 na sety dotáhnout zápas k tříbodovému zisku.

„Bylo to hodně vyrovnané utkání. My jsme se dostali do krize během třetího setu v útočné činnosti, kde jsme složili pouze osm balónů. Těší mě ale, že jsme pak dokázali otočit čtvrtou sadu a bojovností zápas nakonec utloukli,“ zhodnotil na klubovém webu prostějovský trenér Lubomír Petráš.

Jeho tým dál drží výbornou třetí příčku v soutěži.

„Dorazit do zdárného konce těžký zápas proti kvalitnímu soupeři jsme opravdu potřebovali a tři body přivezené z venku mají momentálně velkou cenu. I když se situace v ligové tabulce na třetím až šestém místě může v posledních třech kolech ještě dost zamotat,“ upozornil trenér Petráš.

Už v sobotu od 17 hodin se jeho tým utká v důležitém domácím souboji se čtvrtým Olympem Praha, který na Hanačky ztrácí čtyři body.

TJ Ostrava – VK Prostějov 1:3 (-26, -17, 15, -22)

Rozhodčí: Vachutka a Ištvanech. Čas: 104 minut. Diváci: 250.

Ostrava: Kojdová, Kalusková, Wanczyk, Žarnovická, Nečasová, Pospíšilová, libero Chevalierová. Střídaly: Zemanová, Žolnerčíková, Kašparová, Faltínová.

Prostějov: Fričová, Stümpelová, Zatloukalová, Nová, Kozmík, Kopáčová, libero Slavíková. Střídaly: Baláková, Dvořáčková, Jurčíková.