Prostějovské volejbalistky si vezou pohodovou výhru z Frýdku a jdou do čela

Návrat do zápasového rytmu po delší pauze prostějovským volejbalistkám z výsledkového hlediska vyšel. V duelu 26. kola UNIQA extraligy na frýdecko-místecké palubovce jim to sice místy herně drhlo, především během nevydařené sady číslo tři. Většinu času však favoritky předváděly solidní, chvílemi vyloženě kvalitní výkon. A zaslouženým ziskem tří bodů pronikly do čela tabulky.

Prostějovské volejbalistky | Foto: Deník/David Kubatík