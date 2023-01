„Jsme velice rádi za vítězství a tři získané body do extraligové tabulky, kde jsme poslední dobou ztráceli náskok na české soupeře. Proto by jakákoliv další ztráta byla nepříjemná, navíc doma," říkal prostějovský kouč Miroslav Čada.

Začátek byl vyrovnaný, skóre se neustále přelévalo ze strany na stranu. Domácímu družstvu pomohla dvě esa Kateřiny Kvapilové, hostujícímu zase dva vítězné bloky. S přibývajícím časem Hanačky zkvalitnily přihrávku, obranu i útok a náporem získaly větší vedení 20:15, což mělo pro zahajovací dějství klíčový význam. Závěr proběhl poměrně v poklidu - 25:20.

Výběr Ostravy se výrazněji chytil zkraje druhé části únikem na 0:3. Náskok pak držel a ještě zvýšil, neboť častější chybovost přeskočila k prostějovskému týmu. Úplně se mu přestalo dařit, soupeřky toho využily a po pětibodové šňůře měly hodně navrch. Vékáčko se pak sice dostalo z nejhoršího, ale na obrat proti velice dobré defenzivě Pommerových svěřenkyň svým dalším propadem nemělo - 16:25.

Severomoravanky tlačily servisem, dostávaly obhájkyně titulu do problémů s příjmem a nabraly velkou pohodu. Naopak Čadova ekipa se zle trápila, nicméně v úvodu třetího dílu se jí povedlo nepohodu postupně překonat. A od stavu 3:4 jí to rázem šlo náramně. Protože Simona Bajusz výborně podávala, celý mančaft ukázkově bránil i zakončoval a hlavně přestal vyrábět nevynucené hrubky. Na sérii osmi získaných výměn za sebou (6:5 - 14:5) sice ostravská družina rychle odpověděla (15:9), leč později to ani trochu nestačilo - 25:13.

Na koni znovu seděly favoritky naprostou herní dominancí. Jenže v nástupu do čtvrté periody se karta opět zcela obrátila, když kolektiv okolo produktivní Sandry Skřivanové nastartoval osvědčený recept v podobě ostrého podání. Tentokrát ovšem Jéssica Silva a spol. bleskově zareagovaly nejprve dotažením z 1:5 na 5:6, vzápětí srovnáním na 7:7, následně obratem na 9:8 a 12:9. Od té chvíle už zůstaly Prostějovanky nahoře, aby suverénně dospěly k tříbodovému triumfu - 25:16 a 3:1.

Holky se s tím dnes kromě špatného druhého setu úspěšně popasovaly, od třetího šel náš výkon už nahoru. Celkově jsme byli o něco lepší a s výsledkem panuje spokojenost. A to i přes poměrně dost chyb,“ uzavřel Miroslav Čada.

VK Prostějov – TJ Ostrava 3:1 (20, -16, 13, 16)

Rozhodčí: Koutník, Poláček.

Čas: 104 minut.

Diváci: 200.

Prostějov: Faltínová, Kvapilová, Silva, Meidlová, Löff, Bajusz. Libero: Stavinohová. Střídaly: Beránková, Nováková, M. Smolková. Trenér: Miroslav Čada.

Ostrava: Hadáčková, Kašparová, Buvinič, Jedličková, Skřivanová, Bauerová. Libero: Jančová. Střídaly: Fukalová, Výtisková, Chládková, Dabrowska. Trenér: Zdeněk Pommer.