Sečteno, podtrženo, kdyby si letos neposadila na hlavu vítěznou korunu, mohla by v Pardubicích startovat ještě čtyřikrát.

„To je neskutečné. Přišlo to hodně brzo. Když se ale ta příležitost naskytla, tak proč ji nevyužít. Jsem nesmírně šťastná,“ svěřila se po vítězném míčku Sára Bejlek.

Pardubickou juniorku letos vyhrála nenasazená hráčka, která musela absolvovat plnou porci šesti zápasů a také všechny v deblu. To už na tomto turnaji dlouho nebylo. Navíc 93. ročník byl nejlépe obsazeným za poslední roky.

„Svoje účinkování musím hodnotit velmi pozitivně. Před turnajem jsem měla trable. Ještě ve čtvrtek před Juniorkou jsem nemohla ohnout koleno. Celý turnaj jsem odehrála zatejpovaná,“ poodhalila své problémy.

Sára Bejlek se stala zaslouženou mistryní republiky. Vždyť sama vyluxovala horní pavouk tabulky, včetně favoritek Brendy Fruhvirtové a Nikoly Bartůňkové.

„V prvním kole jsem se trápila kvůli tomu zranění. Velkou vzpruhou pro mě bylo vítězství nad Brendou ve čtvrtfinále. To mi dodalo obrovské svědomí, že už mohu porazit kohokoli. Na semifinále s Nikolou jsem si hodně věřila. A po jejím skalpu se to pro finále ještě umocnilo,“ podotkla Bejlek.

Zaujala ještě jednou věcí. Na kurtu ji nic nerozhodilo.

„Jsem ráda za to, jaké mám klidné nervy. To se může do další kariéry hodit. A snažím se být stále pozitivní,“ řekla.

Bejlek se zařadila po bok budoucích hvězd světového tenisu. Namátkou: Navrátilová, Mandlíková, Kvitová.

„Raději jsem se na ten seznam vítězek nekoukala. Nechtěla jsem to zakřiknout,“ dodala Bejlek.

PROSTĚJOV MÁ TITULY I ZE ČTYŘHER

Tím radost pro hráče prostějovského tenisového klubu nekončí. Čtyřhru chlapců vyhráli Dominik Bartoň (TK Agrofert Prostějov) s přerovským Ondřejem Horákem. Čtyřhru dívek ovládly Linda Klimovičová ((TK Agrofert Prostějov) s Dominikou Šalkovou z TK Neridé.

Výsledky:

Finále chlapců: Krumich – Donald 3:6, 6:0, 6:3.

Finále dívek: Bejlek – Havlíčková 7:5, 6:0.