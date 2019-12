Prostějovské volejbalistky těsně padly v Belgii. V odvetě musí zvítězit.

Prostějovské volejbalistky. Ilustrační foto | Foto: Deník/ Radek Hloch

Na úvodní střetnutí šestnáctifinále evropského CEV Cupu se volejbalistky VK Prostějov vydaly do Belgie, konkrétně na palubovku tamního celku Asterix AVO Beveren. A byl to skutečný boj, který se neobešel bez všemožných zvratů. Dlouhou pětisetovou bitvu nakonec lépe zvládly Belgičanky a do odvety si vybudovaly lehkou výhodu. K postupu by českému celku stačila domácí výhra 3:0 či 3:1.