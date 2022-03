V prvním setu si sice hned na začátku vytvořily Ostravanky čtyřbodový náskok, který ale Hanačky dokázaly ihned smazat. Potom se ale favoritkám podařilo odskočit až na smrtelných 13:19 a vypadalo to, že už jim ve vedení 1:0 nic nezabrání. Ale zabránilo. Konkrétně skvělé podání Karin Šunderlíkové, která uhrála málo vídaných dvanáct bodů v řadě a zajistila tak svému týmu výhru v poměru 25:19.

V druhém setu se vedení přelévalo ze strany na stranu od prvních míčů až po ty poslední. Vyrovnaná byla i koncovka, ve které se k prvnímu setbolu dostaly hráčky Prostějova. Ty ho však nevyužily a najednou byly ve stejné pozici Ostravanky, a to hned dvakrát po sobě. Ani ony však svou velkou šanci nezúročily, a tak se nakonec po výsledku 29:27 ujaly prostějovské bojovnice vedení 2:0.

„V prvním setu jsme nehráli dobře, ale zvrat přišel skvělým podáním Karin Šunderlíkové, která ho vlastně celý dojela do úspěšného konce. To nás nastartovalo, ještě jsme však museli zvládnout další klíčový úsek. A to závěr druhé sady, kdy holky bojovností odvrátily tři setboly soupeře," hodnotil průběh zápasu prostějovský trenér Miroslav Čada.

Třetí set pak už probíhal více než jednoznačně. Prostějovanky si na své konto připisovaly jeden bod za druhým a dospěly tak k rychlému konci po výsledku 25:14, dále k celkovému vítězství v poměru 3:0 a také k vyrovnání stavu série na 1:1. „Třetí set už probíhal v naší režii, za vítězství 3:0 i srovnání série jsme moc rádi. Ve všech herních činnostech se nám podařilo Ostravu předčít, zejména výborným útokem. V rozhodujících momentech jsme ubránili, následně zakončili. A jedeme dál!,“ zavelel ke zdolávání dalších cílů Miroslav Čada.

Třetí zápas série hrané na tři vítězné se odehraje ve čtvrtek 24. března od 17 hodin na ostravské palubovce.

VK Prostějov - TJ Ostrava 3:0 (-19, -27, -14)

Stav série: 1:1.

Rozhodčí: Horký, Ištvanech.

Diváci: 350.

Čas: 88 minut.

Prostějov: Faltínová, Bajusz, Loff Da Silva, Šunderlíková, Kvapilová, Fricová. Libero: Stavinohová. Střídaly: Dvořáčková, Kožoušková, Meidlová, Beránková, Smolková.

Ostrava: Jedličková, Kašparová, Pospíšilová, Bauerová, Jasečková, Nečiporuka, Štrbová, Zemanová, Chládková, Kotlabová. Libero: Jančová. Střídala: Fukalová. Trenér: Zdeněk Pommer.