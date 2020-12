Úvod sobotního dne byl ve znamení talentovaného mládí. Osmnáctiletý Dalibor Svrčina si poradil s o šest let starším Dominikem Kellovským ve dvou setech. Hostující Precheza ale srovnala zásluhou šestnáctileté Lindy Noskové, která nedala moc šancí teprve čtrnáctileté prostějovské naději Sáře Bejlek.

„Byly tam i nervy, bylo to vidět na začátku. Pak jsem se nějak rozehrála a šlo to líp. Většinou hraju proti starším, pokaždé, když hraju proti mladší hráčce, je to poznat. Rozhodly nějaké zkušenosti a že mám víc natrénováno. Lámalo se to v prvním setu za stavu 4:4, kdy jsem začala hrát líp,“ ohlédla se Nosková, která zvítězila 6:4 a 6:3.

Do vedení 3:1 pak šel Prostějov díky Polce Cwalinské a Davidu Poljakovi, Přerované ale srovnali na 3:3. Pavel Nejedlý porazil Ukrajince Sačka a jednička Prechezy Lukáš Klein otočil z duel s talentovaným Jiřím Lehečkou ve třech setech.

Rozhodnout tak musely debly. Když prostějovské duo Bejlek – Chwalinská v super tie-breaku porazilo československý pár Nosková – Šrámková, bylo jasné, že favoritovi stačí uhrát jednu ze dvou mužských čtyřher. Prostějov nakonec ovládl obě, do hry nakonec naskočil po boku Poljaka i Jiří Veselý.

Druhé utkání prostějovské skupiny je na programu v neděli, kdy se utká Přerov s Pardubicemi. „Nejhůř chceme skončit druzí ve skupině, takže Pardubice chceme porazit. Samozřejmě bylo tajným přáním postoupit do finále, ale nic se neděje,“ řekla manažerka TK Precheza Přerov Daniela Huťková.

TK Agrofert Prostějov – TK Precheza Přerov 6:3

Dalibor Svrčina (839.) – Dominik Kellovský (1346.) 7:6, 6:3

Sára Bejlek (-) – Linda Nosková (1033.) 4:6, 3:6

Maja Chwalinská (POL, 221.) – Rebecca Šramková (SVK, 203.) 6:3, 6:1

David Poljak (463.) – Petr Michnev (811.) 6:4, 4:6, 6:4

Vitalij Sačko (UKR, 400.) – Pavel Nejedlý (496.) 6:2, 3:6, 3:6

Jiří Lehečka (351.) – Lukáš Klein (SVK, 298.) 7:5, 6:7, 4:6

Bejlek, Chwalinská (POL) – Nosková, Šramková 6:1, 6:7, 10:6

Lehečka, Zelenay (SVK) – Michnev, Nejedlý 6:3, 6:4

Poljak, Veselý – Klein (SVK), Kellovský 7:6, 6:4