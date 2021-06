Jedná se tak o druhou posilu z libereckého celu po Simoně Bajusz. Pro osmnáctiletou hráčku se jedná o první přestup ze severu Čech, kde strávila celou dosavadní kariéru.

„Míša má výbornou techniku, kterou vyniká. Je šikovná s balónem a patří mezi velké talenty českého volejbalu,“ hodnotil přesun Smolkové pro klubový web sportovní ředitel vékáčka Miroslav Čada.

Kromě volejbalu se bude Smolková v novém působišti věnovat i škole, kde ji čeká závěrečný ročník na gymnáziu. Proč se rozhodla jít právě do Prostějova? „V nabitém kádru Liberce by se těžko dostávala do sestavy mistrovského ženského celku, zatímco v Prostějově cítí větší šanci se dříve prosadit mezi dospělými,“ poodhalil Miroslav Čada. „Navíc je vyloženě studijní typ a hodlá pokračovat na vysoké škole. Vedle toho má před sebou velice slibnou hráčskou kariéru a my ji chceme pomoci k co nejlepšímu dalšímu volejbalovému rozvoji,“ dodal Čada k 175 centimetrů vysoké plejerce.

Slavná rodina

Smolková navíc pochází ze slavné volejbalové rodiny. Její dědeček Josef Smolka byl vynikajícím českým reprezentantem, podílel se na zisku bronzové medaile z olympijských her 196 v Mexiku i titulu mistrů světa z roku 1970. Také její tatínek Josef Smolka mladší dlouho nastupoval za národní tým České republiky a později trénoval Duklu.

I díky tomu se Michaela Smolková začala volejbalu věnovat už v mládí a v mládeži Liberce vybojovala řadu cenných kovu. Mimo jiné se podílela i na triumfu dívčího kolektivu Libereckého kraje na Olympiádě dětí a mládeže České republiky v roce 2017 a patřila do výběru dívčích reprezentací ve všech věkových kategoriích.

Příchody:

- Michaela Smolková (smečařka) – Dukla Liberec

- Simona Bajusz (nahrávačka) – Dukla Liberec

- Michaela Beránková (univerzálka) – Šelmy Brno

- Raquel Löff da Silva (blokařka) – Slávia EU Bratislava

- Andrea Píchalová (libero), Simona Marešová (univerzálka) a Zuzana Dostálová (blokařka) – z juniorek

Pro Prostějov se jedná o poslední posilu, která do týmu přišla a Miroslav Čada už nepředpokládá žádné změny v nynějším složení kádru. „Máme čtrnáctičlenný kádr, což je ještě o dvě hráčky více, než bývá, takže se jedná o definitivní složení našeho týmu,“ prozradil Deníku sportovní ředitel a od nové sezony i trenér Miroslav Čada.

Prostějov dává jasně najevo, že by se v následující sezoně rád pohyboval v jiných patrech tabulky než v té minulé, ve které se prostějovský celek umístil na sedmé příčce a vypadl v úvodním kole play-off.

„S posilami jsme maximálně spokojeni a myslím, že budeme v novém ročníku úplně jinde, věří Čada.

Mezi nejvýraznější posily patří určitě česká reprezentantka Simona Bajusz a brazilská hráčka Raquel Löff da Silva.