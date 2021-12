Jenže dvoubodový náskok zmizel poté, co Sparta ovládla druhou čtyřhru. V ten samý moment však už měli Lehečka s Kolářem na vedlejším kurtu k dispozici mečbol v supertiebreaku proti Macháčovi s Vrbenským. A prostějovský pár jej využil.

„Viděli jsme, že se na druhém kurtu sparťané objímají. Bylo jasné, že tam musí být srovnáno. Ale Zdendu to vůbec nerozhodilo. Na mečbol zahrál neskutečně a je to tam,“ pochvaloval si Jiří Lehečka.

Se Zdeňkem Kolářem zvítězili poměrem 2:6, 7:5 a 10:8. Opravdu nejtěsnější možný výsledek.

„Chutná to neskutečně. Jsme strašně rádi, že se nám to povedlo. Byl to těžký zápas, kluci hráli fakt výborně. První set se nám vůbec nepovedl, ale pak jsme se do toho dostali. Zdenda mi pomohl ve druhém setu, abych se dostal nahoru. V supertiebreaku jsme se doplňovali,“ rozplýval se Lehečka.

„Jsme sehraní, sedíme si, funguje nám chemie. Každý máme jiné zbraně, které se snažíme využívat. Dobře nám to klape i mimo kurt. Dnešek je nádherný,“ doplnil Zdeněk Sedlák.

TK Sparta Praha – TK Agrofert Prostějov 4:5

Rikl – Sačko 1:6, 7:5, 4:6

Palicová – Bejlek 6:3, 4:6, 5:7

Kužmová – Sisková 6:4, 6:1

Rosol – Lehečka 6:7(2), 6:7 (5)

Vrbenský – Kolář 0:6, 4:6

Macháč – Veselý 6:4, 6:3

Kužmová/Havlíčková – Sisková/Bejlek 6:3, 6:1

Macháč/Vrbenský – Kolář/Lehečka 6:2, 5:7, 8:10

Rikl/Rosol – Veselý/Zelenay 6:4, 7:6(5)