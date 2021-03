Všímavý sázkař si musel říkat už od čtvrtečního rána, že se něco děje. Kurzy na Olymp u sázkových kanceláří vzrostly z 1,05 až na 1,70. A prognózy se potvrdily. Do utkání v domácím dresu nenaskočily Eva Hodanová, Barbora Purchartová a již v minulém utkání absentující Lucie Smutná a Pavlína Šimáňová. Tedy čtyři hráčky, které by za normálních okolností byly v základní sestavě.

V úvodním setu se to okamžitě promítlo do výsledku. Prostějovanky byly ochotné dojít si pro kořist v podobě oslabeného predátora a rychle vedly 18:8. Tento náskok proměnily v pohotový zisk sady 25:14. „Věděli jsme, že jsou oslabení a první set se nám vydařil,“ popisovala kapitánka hostů Michaela Jurčíková.

Druhá sada už byla vinou chyb hostujících hráček mnohem vyrovnanější. Přesto Pražanky až do stavu 17:17, kdy získaly následující bod, ani jednou nevedly. I tak měly výhodu prvního setbolu svěřenkyně trenéra Petráše. Jenže jej nevyužily a tento moment odstartoval obrat domácích. Výsledkem 26:24 srovnal Olymp na 1:1 na sety.

Na začátku třetího dějství to vypadalo, že by se mohl průběh duelu vrátit do podobných kolejí jako v sadě první. Hanačky se dostaly do vedení 6:2. Jenže domácí tým držela Kocmanová, díky které Olymp srovnal krok a set došel opět do vyrovnané koncovky. Tentokrát měly výhodu prvních dvou setbolů v řadě hráčky Olympu. Nevyužily je, ale na rozdíl od Prostějovanek v minulé sadě je to nemuselo mrzet a drama znovu strhly na svoji stranu.

Aby toho nebylo málo, tak napínavou koncovku přinesl i čtvrtý set. Opět v něm byly psychicky odolnější Olympačky a zopakovaly výsledek z předchozího dějství. „Už to byl boj, Olymp se rozehrál a my jsme to nezvládly,“ pokračovala v hodnocení Jurčíková.

Zatímco v minulém zápase skolila Kocmanová Prostějov šestatřiceti body, ve čtvrtek se blýskla jednatřiceti body a nasměrovala Olymp i v okleštěné sestavě k výhře v sérii 3:0 a postupu do semifinále. Naopak Prostějovanky lov favorita nezvládly a letošní sezona pro ně končí.

„Vzhledem k situaci jsme měli na víc a mohli jsme alespoň jedno utkání vyhrát. Jinak si ale Olymp postup zasloužil. My jsme s ním mohli hrát, až když byl oslabený, předtím jsme moc šancí neměli. V prvním zápase byla rozdílová hráčka Smutná, v dalších dvou ji zastoupila Kocmanová, která si uměla poradit v těžkých situacích a v koncovkách setů to brala na sebe,“ hodnotil pro web Olympu trenér Prostějova Lubomír Petráš.

Olymp Praha – VK Prostějov 3:1 (-14, 24, 26, 26)

Rozhodčí: Dmejchal a Nedbálek. Čas: 126 minut. Bez diváků. Konečný stav série: 3:0.

Body: Kocmanová 31, Komárková 12, Honzovičová 10, Neumannová 8m Brichtová 2, Jaňourová 1 – Kopáčová 23, Fričová 21, Michalíková 20, Kvapilová 8, Jurčíková 6 Šípová 1, Weidenthalerová 1.

Olymp: Jaňourová, Komárková, Bartošová, Kocmanová, Honzovičová, Brichtová, libero Pešková – Neumannová. Trenéři: Stanislav Mitáč a Petr Brom.

Prostějov: Šípová, Fričová, Kvapilová, Kopáčová, Michalíková, Jurčíková, libero Stavinohová – Weidenthalerová, Kožoušková, Píchalová. Trenéři: Lubomír Petráš a Jakub Krčmař.