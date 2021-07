„Minulá sezona byla hodně ovlivněna atmosférou. Bez diváků byla komorní a nestála za nic, což mělo vliv na všechna utkání i jeho aktéry. Snad už v novém ročníku budou moci zase fanoušci do hlediště,ׅ“ přeje si v rozhovoru pro klubový web Chytil.

Prostějov obměňoval kádr již před uplynulým ročníkem a původně si od něj vedení slibovalo boj o páté místo. „Na nejlepší čtverku jsme neměli, ale určitě alespoň v poháru jsme měli bojovat o Final Four. Celkově družstvo zůstalo za očekáváním a sedmá příčka v extralize byla vyloženě zklamání,“ pokračuje Chytil.

A kde byl tedy podle něj největší problém? „Vznikl hned v úvodní polovině ročníku. Sice jsme do něj vstoupili slibně, ale pak nastala pauza kvůli covidu, vznikl nový rozpis zápasů, měli jsme těžký los a přišla série porážek,“ popisoval Chytil.

Klub na nepříznivou situaci reagoval návratem Miroslava Čady do realizačního týmu. „Došlo k dílčímu zlepšení, celkově ale byla sezona nemastná a neslaná. Nedokázali jsme si poradit s různými negativními okolnostmi. Vzhledem ke covidovým specifikům z toho ale nedělám žádnou tragédii,“ sdělil.

V následujícím ročníku už by ale Prostějov měl bojovat ve vyšších patrech tabulky. Hodně si slibuje od posil Simony Bajusz a Raquel Löff da Silva. „Věřím, že svým složením si částečně oživený tým sedne a půjde naplno za společnými cíli. Chceme hrát zase kvalitní a pěkný volejbal, kterým budeme dělat radost fanouškům i nám samotným,“ prozradil Chytil.

Pomoci k tomu má i Miroslav Čada, který bude opět hlavním koučem. „Je zkušený a úspěšný. Svými schopnostmi a autoritou v osvědčeném spojení trenérské dvojice s Lubomírem Petrášem mohou navázat na výborné společné působení z minulých let,“ věří Chytil.

Petr Chytil o dopadu koronaviru na ekonomiku ve sportu: „Všechny kluby musely kvůli koronavirovým dopadům snižovat své rozpočty. Zavládla určitá finanční nejistota a nestabilita. Byť se Národní sportovní agentura snažila dělat v rámci možností maximum ke snížení následků, ty utrpěné rány byly leckde pořádně velké. A dá se předpokládat, že ještě zdaleka není konec a problémy s ekonomikou se budou prohlubovat. Je logické, že za současné nelehké situace ubývá firem či společností schopných nebo ochotných přispívat svými penězi na sport, každý v první řadě řeší své vlastní existenční starosti. Tím víc nyní vystupuje do popředí podpora municipalit, to znamená měst, krajů a státu. Chci poděkovat statutárnímu městu Prostějov, Olomouckému kraji i všem dalším partnerům VK Prostějov za to, že zdejší volejbal navzdory těžkým časům nadále podporují a náš klub může i zásluhou jejich pomoci stále fungovat na odpovídající úrovni. Podstatné teď z mého pohledu je, aby vedle profesionálů mohli do budoucna bez větších omezení provozovat svou činnost také mládežničtí, výkonnostní a hobby sportovci. Tyto jednotlivé složky bez vzájemně provázaného fungování totiž nemohou dlouhodobě existovat.“