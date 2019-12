Olomoucký tým usiloval o postup do nejprestižnější klubové soutěže Champions League, jenže v předkole smolně ztroskotal na ukrajinském Chimiku Južne. České mistryně tak musejí vzít za vděk s účastí v šestnáctifinále Poháru CEV.

„Souboj s italským velkoklubem pro nás bude snad takovou náplastí,“ prohlásil trenér Petr Zapletal po vyřazení z Ligy mistryň.

„Dva míče nás dělily od hlavní fáze Champions League. Ale bohužel, je to sport a musíme se s tím smířit. V CEV Cupu nás čeká velmi silný soupeř, ale zkusíme se s tím poprat,“ řekla kapitánka VK UP Olomouc Katarína Dudová.

PROSTĚJOV CHCE VZDOROVAT

Také VK Prostějov zamířil k úvodnímu zápasu na venkovní palubovku, konkrétně do Beverenu, kde na celek z Hané čeká vítěz posledních šesti ročníku belgické ligy.

„Beveren má spíš mladý tým s několika zkušenějšími oporami včetně dvou členek velice silné reprezentace Belgie. Vede domácí ligu, kde zatím jedinkrát klopýtl, a hraje nesmírně rychle do útoku,“ charakterizoval soupeře na klubovém webu kouč Prostějova Lubomír Petráš.

Beveren v minulém ročníku CEV Cupu vyřadila právě Olomouc, povede se na to navázat dalšímu hanáckému celku?

„Favorizovat je potřeba belgické družstvo, zvlášť pro úvodní zápas na jeho hřišti. Přesto nejde o žádný nepřekonatelný velkoklub, který by nás měl smést rozdílem několika tříd. Věřím, že mu dokážeme co nejvyrovnaněji vzdorovat a třeba i dokážeme venku vybojovat nadějný výsledek do domácí odvety,“ doplnil trenér třetího celku české extraligy.

Úvodní duely se hrají ve středu ve 20.30 na půdě soupeřů, odvety přijdou na řadu 19. prosince v Olomouci, respektive v Prostějově.