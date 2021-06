Jak se rodil váš přesun z Liberce do Prostějova?

Přestup se řešil přes mého agenta. Dostala jsem nabídku od pana Čady a líbila se mi. Řešili jsme podmínky asi tři týdny a dohodli jsme se na spolupráci.

Proč jste se rozhodla pro odchod z Liberce, se kterým jste získala titul?

Byla jsem tam už tři roky a chtěla jsem nějakou změnu. Podmínky, které jsem dostala v Prostějově, pro mě byly přijatelnější.

Není to pro vás krok zpět? Přeci jen Prostějov skončil v minulé sezoně sedmý.

Týmy se každý rok mění. Věřím v to, že Prostějov má sílu na nějaký dobrý výsledek. S holkami, které tam teď budou, si myslím, že můžeme hrát o medaile, což bude cíl do dalšího ročníku.

Takže vám sportovní ředitel Miroslav Čada nastínil vizi?

Ano a líbila se mi. Pan Čada totiž chce postupně Prostějov dostat do dob, kdy byl nejlepší v české extralize. Doufám, že se nám to povede.

Ovlivnilo vaše rozhodování i to, že se Čada vrací na trenérskou lavičku?

Určitě tohle hrálo velkou roli a slyšela jsem na to hodně. Jednak měl vždycky dobré výsledky a co jsem se bavila s hráčkami, které pod ním hrály, tak byly vždycky spokojené.

Nebylo přece jenom po povedené sezoně ve hře zahraničí?

Měla jsem nabídku ze zahraničí, ale nechám si pro sebe jakou. Určitě mě láká jít hrát do ciziny, ale kvůli covidu jsem teď byla na vážkách, protože nevím, jestli se bude moci cestovat. Říkala jsem si, že raději počkám a uvidím, jak se situace vyvrbí.

Jak hodnotíte dosavadní počínání reprezentace?

Zatím to musím hodnotit tak, že se nám daří. Postoupily jsme na mistrovství Evropy i do Final Four zlaté Evropské ligy. Jinak je to ale hodně náročné po stránce volna. Jsme zavřené na hotelu třicet dní z měsíce, takže to má vliv na kolektiv. Trošku si lezeme na mozek. Jinak nás trenér vede dobře a výsledky nám vychází.

Vy jste zažila triumf v Evropské lize v roce 2019. Cítíte z týmu podobnou sílu?

Určitě by se mohlo povést titul obhájit. Uvidíme, jak na tom budou Bulharky, které jsme minulý rok neviděly, ale myslím si, že na to máme.

Simona Bajusz



Rodné příjmení: Kopecká

Rok narození: 1993

Post: Nahrávačka

Výška: 171 cm

Kariéra: Slavia Praha, Španielka Řepy, Olymp Praha, Dukla Liberec, Prostějov

Kádr reprezentace bude ještě nějakou dobu spolu. Může vám to spíše pomoci nebo ublížit?

Ponorka v týmu byla ze začátku. Postupně jsme se přes ni dostaly. Teď už jsme tým a držíme při sobě, protože takhle musíme vydržet a myslím, že nám to pomůže.

Jaký bude cíl na mistrovství Evropy?

Postoupit ze skupiny a potom uvidíme. Je těžké říct, kam až můžeme dojít. Ve vyřazovacích bojích už jsou těžcí soupeři a záleží, jestli na ně budeme mít.

Kvůli mistrovství se k týmu připojíte až na začátku září těsně před sezonou. Nebude to problém?

Bude určitě těžší poznat se s holkami. Jako nahrávačka bych se se spoluhráčkami měla sehrávat delší dobu. Věřím ale, že to zvládneme a trenér nás na sezonu dobře připraví a ročník nám vyjde.