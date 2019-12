Ten ovládl přerovský pár Majchrzak/Pütz a Precheza se tak do finále podívá po pěti letech.

Stejně jako v nedělním duelu s Říčany dovedlo Přerov k vítězství 5:4 převážně zahraniční mužské osazenstvo soupisky. První bod ovšem překvapivě vybojoval patnáctiletý supertalent Linda Nosková, která si ve dvou setech poradila s o tři roky starší Polkou Majou Chwalinskou.

„Šla jsem do toho s tím, že musím od začátku útočit. Hned jsem ji brejkla, měla jsem dobrý start. Pak se mě snažila rozběhat, hrát do rohů, já jsem si ale vždy pohlídala servis. A nějak to uhrála,“ byla spokojena Nosková, český talent roku 2018 mezi dívkami.

VESELÝ VZDAL

Přerov se pak dokonce ujal vedení 2:0, když zkušenější Němec Tim Pütz potvrdil dobrou formu porážkou 17letého Dalibora Švrčiny. Prostějov sice srovnal krok zásluhou Slovenky Viktórie Kužmové a Víta Kopřivy, Precheza ale šla do vedení 3:2, když Jiří Veselý skrečoval za stavu 0:3 utkání s Polákem Kamilem Majchrzakem.

„V pátek jsem si bohužel poranil krk, nějak jsem si zablokoval trapéz, bohužel do dneška nepřicházelo zlepšení. Nebylo v mých silách, abych předvedl důstojný výkon,“ řekl Veselý v rozhovoru pro Tenisový svět.

Po triumfu Ukrajince Stachovského nad Zdeňkem Kolářem měl navíc Přerov před čtyřhrami tři pomyslné mečboly. Ten poslední přeci jen využil a může se radovat ze spanilé jízdy z předkola až do finále.

Letos výrazně omlazený Prostějov naopak bude v boji o zlato chybět poprvé od roku 2006. „Letos nemáme tak silný tým jako v předešlých letech. Navíc jsem se zranil já i naše druhá hráčka, takže tyto body někde chybí. S takovým oslabení je těžké vyhrát,“ zmínil Jiří Veselý.

Finále letošní Tenisové extraligy je na programu ve středu v Říčanech, kde se Přerov pokusí zaskočit obhájce titulu I. ČLTK Praha.

TK Agrofert Prostějov – TK Precheza Přerov 4:5

Maja Chwalinská (POL) – Linda Nosková 3:6, 3:6

Dalibor Svrčina – Tim Puetz (GER) 3:6, 6:7(2)

Viktória Kužmová (SVK) – Nikola Tomanová 6:1, 6:4

Vít Kopřiva – Dominik Kellovský 6:4, 6:0

Jiří Veselý – Kamil Majchrzak (POL) 0:3 skreč Veselý

Zdeněk Kolář – Sergij Stachovskij (UKR) 3:6, 4:6

Kužmová (SVK), Chwalinská (POL) – Tomanová, Kubáňová 6:4, 7:6(11)

Poljak, Kopřiva – Stachovskij (UKR), Kellovský 6:3, 6:2

Kolář, Svrčina – Majchrzak (POL), Puetz (GER) 4:6, 6:3, 2:10