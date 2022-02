„Od začátku jsme zaostávali. Jako bychom řídili auto s jednou prázdnou pneumatikou. Vždy nám kousek chyběl. Hosté měli více energie, což se ukázalo především pod naším košem. V obraně to byl náš nejhorší dosavadní výkon,“ hodnotil utkání zklamaný olomoucký kouč Miljan Čurovič.

Domácí přitom začali parádně a rychle se ujali vedení 7:3. Nedlouho poté se ale zasekli a Jindřichohradečtí toho patřičně využili. Po sérii devíti bodů v řadě otočili na 7:12 a jejich další nápor zastavil až přesnou trojkou Tomsick, který se trefil bezprostředně po svém nástupu na palubovku.

Na chvíli se pak dokonce Hanáci dostali do vedení, jinak ale za svým soupeřem zaostávali. Tomu také odpovídalo skóre 19:20 po první čtvrtině.

„Utkání se nám nepovedlo. Musíme si uvědomit, že pro nás teď je každé utkání jako play–off. Tomu musí odpovídat obrana a ta tentokrát dobrá nebyla. Je to pro nás docela velká rána, ze které se musíme co nejdříve oklepat. V útoku to bylo slušné, ale defenziva je základ a v ní jsme selhali,“ lomil rukama i olomoucký křídelník Marek Sehnal.

Sigma je v boji o šestku. Opět nedala penaltu, ale klíčový duel zvládla

Domácí se opět dostali na nerozhodný stav ve dvanácté minutě po trojce Sehnala. Další vývoj byl ale takový, že v minutě patnácté už bylo skóre 28:37 v jejich neprospěch. Potom sice svou hru zlepšili, do poločase se jim ale už srovnat nepodařilo. Na světelné tabuli svítil výsledek 46:49.

Během třetí periody pak Jindřichův Hradec své vedení navýšil sérií čtyř bodů v řadě a byl lepší i nadále. Po tříbodové akci DuBose už domácí prohrávali ve 25. minutě dvouciferným rozdílem, a to 56:66. Trošku si pak pomohli až v závěru čtvrtiny a po trojkách Sehnala a Tomsicka udrželi za stavu 69:75 naději na obrat.

Celek Jindřichova Hradce ovšem pokračoval ve výborném výkonu a dlouho držel dostatečný náskok. Dvě a půl minuty před koncem Olomoucko prohrávalo 84:90 a po několika dalších chybách v obraně přišlo o možnost výsledek otočit. Muselo se tak smířit s nečekanou a velice hořkou porážkou.

„Nedokázali jsme soupeře zastavit. Jindřichův Hradec vyhrál naprosto zaslouženě, my jsme si to tentokrát nezasloužili,“ uznal na konec porážku Miljan Čurovič.

BK Redstone Olomoucko – GBA Fio Banka Jindřichův Hradec 87:99 (19:20, 27:29, 23:26, 18:24)

Body: Tomsick 18, Vuckovic 16, Halada 15, Knežević 15, Feštr 9, Sehnal 9, Nikolić 4, Žák 1, – Dorn 23, Christopher 18, Novotný 17, DuBose 16, Stegbauer 9, Welsch 8, Brown 6, Borovka 2.

Trojky: 10:11. Trestné hody: 13/20: 14/15. Doskoky: 38:31. Rozhodčí: Baloun, Vošahlík, Ulrych. Diváci: 352.