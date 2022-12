Také letos byly hlavními favoritkami ankety časopisu Tenis a Českého tenisového svazu hlavně ženy.

Petra Kvitová po zdravotních potížích v úvodu sezony vyhrála červnový turnaj v Eastbourne a připsala si 29. titul na okruhu WTA. V srpnu byla také ve finále v Cincinnati. Rok zakončí jako čeká jednička na 16. příčce. A ovládla kategorii Nejlepší česká hráčka.

Loňská vítězka Krejčíková řešila problémy se zraněným zápěstím. Během jara také laborovala s loktem. Na přelomu září a října však zvítězila na turnajích v Tallinnu a Ostravě, na žebříčku WTA jí patří 22. místo.

Letos se v tradiční anketě musela spokojit s obhajobou v kategorii Nejlepší deblový pár. Tu získala společně s celkovou vítězkou Kateřinou Siniakovou.

První „kanár“ pro Siniakovou

Ženám tedy letos „vypálila rybník“ Kateřina Siniaková, která tak získala premiérového Zlatého kanára.

Vedle tří grandslamových úspěchů ve čtyřhře s Krejčíkovou vyhrála singlový titul v Portoroži. V Poháru Billie Jean Kingové porazila mimo jiné světovou sedmičku Cori Gauffovou z USA a stvrdila český postup do semifinále. Rok zakončí potřetí v kariéře jako nejlepší deblistka světa.

Jasný triumf mezi muži

Z mužů naposledy celkově triumfoval Tomáš Berdych. To už je ale dlouhých dvanáct let. Aktuálně je českou tenisovou jedničkou Jiří Lehečka, 81. hráč žebříčku ATP a finalista Turnaje mistrů pro hráče do 21 let. O jeho triumfu v mužské kategorii proto nebyl pochyb.

O výsledcích letos rozhodovalo 162 osobností, funkcionářů, trenérů, novinářů a sponzorů. Galavečer se již tradičně konal v Přerově. Po šesti letech se přímý přenos vrátil na kanál České televize a pod moderátorský dohled Petra Vichnara.

O kulturní vložku se postaraly kapela Slza, legendární Helena Vondráčková či zpěvačka Andrea Zimányiová.

„Pamatuji si na začátky ankety. Za třicet let si prošla obdobím, kdy se všichni ze začátku tvářili, že s ní nechtějí mít nic společného. Ale stejně se pak někde potajmu, když takzvaně ‚vyhodili pojistky‘, koukali, jak je kdo tipoval,“ zavzpomínal závěrem František Kreuz.

„Dnes má anketa velkou prestiž. Zveřejňujeme i seznam všech tipujících, každý se tu najde, což je podle mě jenom dobře,“ uzavřel.

Za komunismu jsem netušil, že vůbec budu cestovat, bilancuje Jiří Novák

Fotogalerii, video a ohlasy připravujeme…

Výsledky ankety za rok 2022

Zlatý kanár: Kateřina Siniaková (TK Sparta Praha)

Nejlepší český hráč: Jiří Lehečka (TK Agrofert Prostějov)

Nejlepší česká hráčka: Petra Kvitová (TK Sparta Praha)

Postup na žebříčku ATP: Jiří Lehečka

Postup na žebříčku WTA: Marie Bouzková (TK Sparta Praha)

Talent roku – chlapci: Maxim Mrva (TK Agrofert Prostějov)

Talent roku – dívky: Alena Kovačková (TK Sparta Praha)

Deblový pár roku: Barbora Krejčíková (Tenis Ivančice), Kateřina Siniaková

Tým roku: Mistryně světa do 14 let – Alena Kovačková, Laura Samsonová (obě TK Sparta), Eliška Forejtková (TK Slavia Plzeň), kapitánka Petra Cetkovská

Senior roku: Barbora Koutná (Baník Ostrava OKD)

Nejlepší tenista na vozíčku: Tomáš Svášek (Brandýs nad Labem)

Cena prezidenta ČTS: Jana Strnisková, Daniel Vacek

Cena čtvrtstoletí prezidenta ČTS: Pavel Kolář