Prostějovské hráčky totiž první sadu vyhrály poměrně bez problémů 25:18, když si v její první polovině vytvořily výraznější vedení, které si udržovaly až do samotné koncovky, kterou také bez větších problémů zvládly.

Druhé dějství se pak lámalo zhruba v půlce. Hráčky Prostějov totiž nejdřív dokázaly smazat smazat čtyřtyřbodový náskok Severomoravanek a následně šly samy do trháku až 21:13. Pak sice trošku zvolnily, ale v cestě za poměrně jednoznačným vítězstvím 25:20 už nestálo nic.

A potom přišla třetí sada, kterou braly po vyrovnaném průběhu Ostravanky. Těm se podařilo za stavu 23:23 uhrát dvě podání v řadě a po výsledku 23:25 získaly alespoň malou naději.

V té čtvrté to pak už vypadalo, že prostějovskému postupu do semifinále nestojí už nic v cestě. Jeho hráčky se totiž ujaly vedení 19:13 a nic nenaznačovalo tomu, že by snad přítomní diváci měli ještě být svědky nějakého dramatu. Záhy byl ale stav vyrovnaný 20:20 a za chvíli 22:22. Domácí bojovnice ale předvedly drtivý finiš a díky třem bodům v řadě zvítězily 25:22. „Byli jsme přemotivovaní, strašně moc chtěli postoupit a z toho pramenily chyby. V rozhodující chvíli to ale holky zvládly, především zásluhou Karin Šunderlíkové a Katky Kvapilové. Střídáním pomohla i Pavla Meidlová, která to měla hodně těžké. Ustála to, stejně jako celý náš bojující tým," uzavřel své hodnocení šťastný Miroslav Čada.

Prostějov tak postoupil mezi čtyři nejlepší a pokusí se o překvapení proti suverénkám základní části z Liberce.

VK Prostějov – TJ Ostrava 3:1 (-18, -20, 23-, -22)

Konečný stav série: 3:1.

Rozhodčí: Trumpeš a Vachutka.

Čas: 119 minut.

Diváci: 400.

Prostějov: Bajusz, Fričová, Kvapilová, Šunderlíková, Faltínová, Löff, Smolková, Meidlová. Libero: Stavinohová. Trenér: Miroslav Čada.

Ostrava: Jedličková, Kotlabová, Nečiporuka, Zemanová, Pospíšilová, Štrbová, Kašparová, Jasečková, Chládková. Libero: Jančová. Trenér: Zdeněk Pommer.