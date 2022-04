„Je to něco, co asi moc lidí nečekalo. V základní části jsme totiž Liberec ani jednou neporazily a zjistily jsme vlastně až teď, že se s nimi dá vůbec hrát," smála se šťastná prostějovská kapitánka Simona Bajusz. „Musím říct, že i když jsme v tomto aktuálním kolektivu, kvůli častým změnám v kádru, nebyly příliš dlouho, tak nám to neuvěřitelně sedlo a máme teď opravdovou fazonu," dodala.

Nejhůře bylo Hanačkám na konci druhého setu, kdy s vypětím všech sil dokázaly vymazat čtyři liberecké setboly v řadě a nakonec stejně padly a dostaly se do ztráty 0:2 na sety. Podle Bajusz mohla ale i tato nepříjemná situace být jedním z klíčů k pozdějšímu vítězství.

„Druhý set nás skutečně mrzel. Byly jsme v té chvíli pod poměrně velkým tlakem. Na druhou stranu jsme ale věděly, že už opravdu nemáme co ztratit. Bylo jasné, že buď pojedeme znovu do Liberce, anebo to tady ještě nějak urveme. No a tak jsme to zkusily," popisovala prostějovská kapitánka.

FOTO a VIDEO: Fantastický úspěch! Prostějov vyřadil favorita a je ve finále

„K obratu navíc dopomohl i fakt, že Liberec dnes neměl jinou možnost, než vyhrát. A když jsme se začaly dotahovat, tak to na ně nejspíš dolehlo," dodala ještě.

Nyní jsou tedy Prostějovanky nečekaně ve finále, kde se potkají buď s Brňankami z Králova Pole, anebo se svými krajskými rivalkami z Olomouce. „Doufám, že to vyjde a hanácké finále bude. Chtěly bychom se jim mimo jiné pomstít za vyřazení z poháru. Ale teprve uvidíme, kdo postoupí. Připravovat se budeme na oba dva týmy stejně," říká odhodlaně prostějovská vůdkyně.

Během téměř dvě a půl hodiny trvajícího zápasu také neúnavně povzbuzovali domácí fanoušci, kteří dokázali vyprodat Národní sportovní centrum a stali se tak nedílnou součástí tohoto velkého sportovního úspěchu.

Zdroj: David Kubatík/Deník

Všem našim fanouškům chci samozřejmě obrovsky poděkovat. Ti nás podporovali po celou sezonu, a to i když se se nám třeba zrovna moc nedařilo. A dnes byla dokonce celá hala plná, bylo to fakt neskutečné," uzavřela Simona Bajusz.