Karel Rozehnal dnes 09:22

Robin Hood jako legendární anglický lučištník a zbojník. Vilém Tell jako švýcarský lidový hrdina skvěle ovládající střelbu z kuše. Povědomí o těchto dvou postavách z historie má díky knihám, filmům a seriálům o nich snad každý. Myslíte si, že střílet z luku či kuše, tak jak to uměli oni, je snadné? Asi si odpovíte sami, že tak úplně lehké to nebude. I Robin a Vilém museli střelbu trénovat. Stejně tak, jako trénují střelbu z luků a kuší členové Střeleckého klubu šípových zbraní v Plumlově v areálu plumlovské střelnice u Podhradského rybníka. A své umění vám všem chtějí na společných závodech ukázat i letos. V sobotu 10. srpna od 8 hodin ráno se můžete těšit na již 3. ročník střeleckých závodů s názvem STŘELNICE PLUMLOV: VZKŘÍŠENÍ 2024.