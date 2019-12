Byl to extrémně vydařený rok pro prostějovský tenisový klub. Všech pět mládežnických týmů vybojovalo mistrovské tituly, což znamená, že mladí hráči z Hané prokázali jasnou nadvládu.

Reprezentanti TK Agrofert ovládli kategorie od minitenisu až po dorost, v Prostějově tedy při rekapitulaci roku 2019 panuje velká spokojenost.

„V Česku napříč všemi sporty těžko najdete klub, který by ve všech pěti mládežnických kategoriích získal titul mistra republiky. Je to něco mimořádného, mám z toho velmi příjemný pocit, protože jsem v Prostějově s tenisem začínal, vybudoval jsem tady tenisový areál,“ říká sportovní manažer Miroslav Černošek.

„K pěti titulům mládeže musíme připočíst sympatické vystoupení mladého týmu v extralize dospělých. Máme pocit, že sezona byla velice dobrá,“ pochvaluje si.

V prosincové extralize smíšených družstev vsadil prostějovský klub na mladé hráče a nastoupil bez jediné zahraniční posily mužské části týmu.

„Dali jsme si závazek, že do extraligy už nebudeme kupovat hráče. Už se nám cestou, kterou zvolil například Přerov, jít nechce,“ vysvětluje Černošek.

Ten sice musel pro letošní ročník angažovat z důvodu absence dlouhodobých opor z řad tenistek Kazašku Rybakinovou a Slovenku Kužmovou, osvědčila se ale pouze druhá jmenovaná.

Prostějov do finále tedy nepostoupil, především mladí členové mužské sestavy však příjemně překvapili.

„Kolektiv mladých se chtěl předvést. Zápasy byly vyrovnané a hráči chtěli postoupit. Trochu mě mrzelo, že nepostoupili do finále, hráli fantasticky,“ doplnila Petra Černošková, šéfka prostějovských tenisových projektů.

Dva dobré zápasy v singlu odehrál sedmnáctiletý Dalibor Svrčina, dvě singlová vítězství připsal zkušenější Zdeněk Kolář.

Možná největší senzací byl výkon Víta Kopřivy, který z mečbolů porazil zkušeného Itala Vanniho.

Bohužel do hry pro zranění nezasáhl osmnáctiletý daviscupový reprezentant Jiří Lehečka a zdraví zradilo i jedničku Jiřího Veselého.

„Největší radost jsem měl z toho, že mladí proti hráčům kolem světové stovky odehráli pěkné zápasy,“ ocenil Černošek, který zároveň prozradil největší důvod, proč dávat přednost místním hráčům před posilami: „Jestli mladí nebudou mít na to, aby hráli v extralize, tak asi těžko budou vyhrát v Davis Cupu.“

V podpoře mladých nadějí chce manažer Černošek pokračovat. Do prostějovského klubu tak přivádí teprve šestnáctiletého Daniela Siniakova, který s o rok starším Svrčinou a o dva roky zkušenějším Lehečkou mají tvořit nadějné trio. „Chceme mít šestnácti, sedmnácti a osmnáctiletého hráče. Abychom to zkusili v nějakém ročníku trefit,“ vysvětluje Černošek.

Mistrovství světa možná zůstane

Šéfka tenisových projektů v Prostějově prozradila, že rok 2020 možná nebude ve znamení loučení se s finálovým turnajem mistrovství světa družstev do 14 let, který se na Hané konal posledních jednadvacet sezon. „Máme poslední rok platnou smlouvu, ale mám velice dobré signály. Náš konkurent, Mexiko, se dostává do určitých potíží. Možná bychom nemuseli skončit na čísle dvaadvacet. Není to úplně jasné, ale signály, že bychom mohli v pořadatelství turnaje pokračovat, tam jsou. Budeme doufat, že to v roce 2020 nebude poslední ročník,“ prozradila Černošková.

Tenisoví fanoušci pochopitelně nebudou ochuzeni ani o tradiční challenger Czech Open, na kterém se představí i dravé tenisové mládí. Chybět by neměl Lehečka, naopak Svrčina ještě může startovat na pařížské juniorce, která se koná ve stejném

Na prostějovském turnaji proběhne i slavností rozloučení s Tomášem Berdychem, který by mohl nastoupit do exhibičního utkání. „Na formátu doprovodného programu ale stále pracujeme, je předčasně něco slibovat dopředu,“ konstatovala Černošková.

„Jsem s Tomášem dohodnutý, že příští rok se na Moneta Czech Open předvede a ukáže, že tady v Prostějově vyrostl,“ dodal Černošek.

K sestrám Fruhvirtovým jde trenér Kotyza

Sestry Brenda a Linda Fruhvirtovy. Dva tenisové klenoty, kterým se předpovídá obrovská budoucnost, povede od nové sezony velké trenérské jméno.

„Od 1. ledna se jich ujme David Kotyza. To je kluk, který dovedl Šafářovou, Kvitovou i Plíškovou do první desítky. Je to kouč, který tomu rozumí, a on bude tím, který to celé bude řídit. David je pro mě znamením, že by to mohlo dopadnout dobře,“ prozradil Miroslav Černošek, který s oběma sestrami marketingově spolupracuje.

„Smlouva je podepsaná je na dlouhou dobu, děláme to dohromady s IMG,“ řekl Černošek.

Čtrnáctiletá Linda a o dva roky mladší Brenda letos v Prostějově společně s Nikolou Bartůňkovou ovládly mistrovství světa družstev do 14 let a vědět o sobě dali i nedávno v extralize dospělých.

„Zejména dvanáctiletá Brenda je mimořádná, obrovsky talentovaná. Znovu mě přesvědčila v extralize, kde jsme ji nechali hostovat za Jihlavu. Neskutečně trápila Kateřinu Siniakovou,“ ocenil velký tenisový talent Miroslav Černošek.