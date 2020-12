Třináct zápasů trvala šílená série porážek BK Olomoucko. Až v Pardubicích se tým trenéra Predraga Benáčka, který musel nastoupit bez zraněného rozehrávače Radovana Kouřila, zakousl od úvodní do poslední minuty a odměnou mu byla druhá výhra v sezoně Kooperativa NBL.

„Naše série porážek není kvůli špatné formě, ale kvůli nedostatku hráčů, kteří jsou, řekněme, dospělí a mohou hrát nejvyšší soutěž,“ upozornil Benáček.

Pekárkův kousek

Na půdě trápících se Pardubic se Hanáci ujali vedení 7:0 a dokázali náskok přenést až do poločasu. S klaksonem se navíc z dálky o desku luxusně trefil nejlepší střelec David Pekárek (30 bodů).

Domácí se marně snažili o zvrat, hosté si náskok po změně stran drželi i díky Bezbradicovi a především Františkovi Váňovi, který zaznamenal double double (17 bodů, 10 doskoků).

„Každým zápasem se zlepšujeme a dneska před klukama smekám,“ těžko hledal slova kouč Benáček. „Klobouk dolů, byl to neuvěřitelně bojovný výkon.“

„Jsme moc rádi, že jsme to konečně prolomili. Těch proher už bylo strašně moc a psychicky se to na nás podepisovalo. Měli jsme hodně zápasů, které byly vyrovnané, ale nedokázali jsme je dotáhnout. Teď se nám to konečně podařilo. Všichni, kteří jsme nastoupili, jsme na hřišti nechali všechno a odehráli jsme dobrý zápas. Proto jsme vyhráli,“ hodnotil nadšený David Pekárek.

Hned po Novém roce se BK Olomoucko utká v důležitém domácím souboji s předposlední Ostravou.

BK JIP Pardubice – BK Olomoucko 76:88 (15:17, 35:40, 60:65)

Body: Vyoral 29, Svoboda 13. Slanina 11, Švrdlík 10, Potoček 6, Heřman 5, Tkadlec 2 – Pekárek 30, Váňa 17, Bezbradica 13, Sychra 7, Feštr, A. Klepáč a Štěpán po 6, E. Klepáč 3. Rozhodčí: Hruša, Kapaňa, Kovačevič. Trojky: 10:10. Trestné hody: 16/12 – 19/16. Doskoky: 35:38. Fauly: 17:20. Hráno bez diváků.