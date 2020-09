Bylo stavění kádru na tuto sezonu složitější a ve větší nejistotě?

Museli jsme jít cestou, že jsme volili hráče z EU, aby byla z důvodu vízových povinností jistota, že tady budou celou dobu. Šantelj a Bezbradica jsou fajn kluci a vypadá to, že družstvu pomůžou i herně. Z pohledu cizinců je všechno OK.

Pivot Nemanja Bezbradica je bývalý hráč Partizanu Bělehrad, Takže velké jméno?

Je to zkušený hráč, dokáže jít jedna na jedna, udělat si na hřišti pořádek. Je vidět, že kvalitu má a může ji prodat v české lize.

Leon Šantelj přišel ze slovinského Domžale, což je rovněž slušná adresa, že?

Rozhodně, vždycky hrálo na špici slovinské ligy. Měli jsme odtamtud i Pelka s Močnikem. Ti kluci musí něco umět, když jsou v takovém klubu.

Po letech je tým bez Američanů. Očekáváte, že to znamená oslabení, nebo naopak šance pro domácí hráče?

Záleží na úhlu pohledu. Současná situace postihla opravdu každý klub. Musíme uspokojit naše hráče z pohledu závazků. Proto jsme volili tuhle cestu. Poskládali jsme tým podle toho, na co máme. Pro české hráče může být tahle sezona opravdu stěžejní, protože dostanou prostor.

Co očekáváte od českých posil, mezi kterými je i váš syn David?

Má zkušenosti, už má něco odehráno, hrál celý rok v Hradci, i když se na konci zranil. Teď už je ale naprosto v pořádku. V přípravě odehrál slušné zápasy a dostává se do formy. Rozehrávač Lukáš Feštr má velmi dobrý přehled na hřišti a spolu s Kouřilem bude velice platný a důležitý. Pamatuji si jej jako velice dobrého střelce. Snažíme se hrát rychle dopředu a tahle hra sedí i oběma bratrům Klepačovým, kteří jsou z našeho dorostu. Erik už u nás byl, Adam přišel teď, takže po nich budeme chtít agresivní obranu, což oba dva splňují. Jsou platí v obraně i dynamičností a rychlostí v protiútoku. To by měla být jejich síla. Co se týká Dominika Štěpána, který nedostal minulý rok tolik prostoru, tak Predrag mu teď šanci dává, protože chceme, aby mladí hráči hráli. Může pomoct družstvu, je pracovitý.

Mrzí váš, že je na marodce Viktor Vašát?

Samozřejmě, je to smůla, s ním jsme počítali. Má problémy s kolenem, je to škoda, doufejme, že se brzo vrátí, protože tahle sezona by pro něj měla být odrazová.

Jak si ceníte, že zůstal kapitán Lukáš Palyza?

Má tady dlouhodobou smlouvu. Ale myslíme si, že dobře táhne družstvo, je to osobnost nejen našeho klubu, ale i české ligy. Jak vnímal a postavil se ke všem změnám, to vidím velice pozitivně. Dobře působí na mladé hráče a předává své zkušenosti. Je to profík každým coulem a jsem rád, že jej tady máme. Budu rád, když třeba svoji kariéru zakončí právě tady.

Jak důležitý je pro tým práce trenéra Predraga Benáčka?

Odvedl kus práce v době, kdy se tady začínalo úplně znovu. Družstvo bylo rozebrané, řešila se licence. První rok byl opravdu hodně těžký a dokázali jsme na poslední chvíli tým poskládat. Predrag je tady ty čtyři roky oprávněně a patří k nejlepším trenérům basketu, co republika má. Říká, že teď strašně rád chodí na tréninky, je spokojený s tím, jak družstvo pracuje a je úplně jiná atmosféra, než třeba v některých letech před tím. To je důležité, že se tady trenér cítí dobře a my jsme spokojení s tím, co odvádí. Kolikrát to nemá lehké a dokázal být s týmem třetí, v přerušené sezoně jsme byli pátí. Věřil jsem, že v minulé sezoně můžeme dojít do finále, ale plány zhatily dvě zranění. Nakonec sezona skončila předčasně.

Takže budou vysoké ambice i v sezoně nadcházející?

Nechci předbíhat, chceme jít krok za krokem. Šli jsme s rozpočtem níž, i družstvo zatím nemá takovou kvalitu, jakou třeba mělo minulý rok. Ale jde o to, že mladí hráči dostanou šanci a může se stát cokoliv. Družstvo si může sednout a hrát opravdu dobře. Zatím bych to ale nechal otevřené, hráči jsou spolu poměrně krátce a bylo hodně změn. Určitě chceme hrát dobrý útočný basket, bavit lidi, kterých si vážíme, a chceme, aby chodili na zápasy. To, co tady vždycky prosazujeme, toho se chceme držet.