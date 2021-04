Situace nastala v závěru první půle, ve které se Pekárkovi enormně střelecky dařilo.

„Předcházel tomu náš útok, kdy jsem postavil Dunansovi clonu a neúmyslně jsem ho asi trefil, ale nebylo to nic nesportovního. To, co potom udělal, bylo to poslední, co jsem čekal, ale evidentně nezvládl, že dostal 23 bodů za poločas a doufám, že už si letos nezahraje,“ popisoval moment v pozápasovém rozhovoru David Pekárek, pro kterého šlo o nejpovedenější poločas v sezoně.

Čtvrtfinálový duel Kolína s Pardubicemi přinesl skvělý basketbal, ale i jeden kontroverzní moment. Pardubický T. J. Dunans po jednom ze soubojů neudržel nervy na uzdě a pěstí udeřil do obličeje domácího Davida Pekárka, za což byl okamžitě vyloučen. https://t.co/okBptkMogB pic.twitter.com/JTYFzQAyDh — ČT sport (@sportCT) April 26, 2021

„Za celou hráčskou i funkcionářskou kariéru jsem se s tímhle nesetkal a myslím si, že to, co Dunans předvedl, je úplně mimo fair play. Žádný tvrdý zákrok tam na něj předtím nebyl a jeho reakce na sportoviště vůbec nepatří. Zasloužil by si minimálně deset zápasů,“ hodnotil sportovní manažer Olomoucka Michal Pekárek útok na bývalého hráče klubu a svého syna.

„Byl jsem v šoku a otřesený,“ popisoval David Pekárek pocity po incidentu. Přesto dovedl Kolín třiadvaceti body, jedním doskokem a dvěma asistencemi ke druhému vítězství v sérii a dál může myslet na co nejlepší úspěch v sezoně.

Reakci Dunanse následně odsoudil i jeho klub. „Pardubice se vymezují vůči nesportovnímu chování Thomasova reakce byla nepřijatelná a budeme ji interně řešit nad rámec disciplinární komise, jejíž verdikt bude klubem i hráčem plně respektován,“ stojí ve vyjádření sportovního ředitele Pardubic Radka Nečase na klubovém webu.

Návrat?

Stejně jako Radovan Kouřil, tak i David Pekárek – další opora Olomoucka – odešel na závěr sezony na hostování do klubu, který bojuje v play-off. Do Kolína zamířil na začátku dubna. „Přišel jako reakce na posilování ostatních týmů. Vyřazovací boje budou obtížné a my jsme nechtěli naši veleúspěšnou sezonu nechat jen tak být,“ popisoval pro klubový web kolínský trenér Miroslav Sodoma.

V jeho týmu si sice pozici v základní pětce prozatím nevybojoval, ale patří mezi důležité hráče, kteří zapisují velké množství bodů. „Slibovali jsme si od něj, že nám pomůže, nejen tím, že rozšíříme hráčskou rotaci, ale získáme dalšího zkušeného hráče na perimetr,“ pokračoval kouč.

Radovan Kouřil i David Pekárek patřili mezi nejdůležitější hráče Olomoucka a klub by s nimi rád pokračoval ve spolupráci i v příští sezoně. „Pustili jsme je na hostování a uvidíme po sezoně. Určitě budou mít dost nabídek, ale budeme chtít oba udržet a jsme s nimi v kontaktu,“ prozradil manažer Olomoucka Michal Pekárek.