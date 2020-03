„Je to nepopulární rozhodnutí pro fanoušky i pro kluby, ale v tuto chvíli nemáme jinou možnost. Naším cílem je, aby se soutěže po sportovní stránce řádně dohrály,“ vysvětluje sportovní ředitel Kooperativa NBL Zdeněk Ringsmuth, proč zůstanou hlediště nejvyšších soutěží uzavřena.

Vedení basketbalového Olomoucka rozhodnutí české vlády chápe.

„Rozhodnutí respektujeme, uvidíme, na jak dlouho to bude. Možná je lepší odehrát dva tři zápasy bez diváků, než kdyby se liga přerušila. Nedovedu si představit, jak by se zápasové manko dohánělo. Tohle opatření, alespoň prozatím, je dle mého v pořádku a uvidíme, jak to bude dál,“ prohlásil sportovní manažer klubu Michal Pekrárek.

S limitem povolených sto osob by na basketbale (na rozdíl od hokeje) neměl být problém.

„O to nemám strach, limit pohlídáme s rezervou. Dvě družstva, rozhodčí, organizační pracovníci, stolek časoměřičů a zapisovatelů. S diváky bychom se do stanovené kapacity sto osob pochopitelně nevešli. Na posledních dvou zápasech v Čajkaréně bylo kolem pěti set lidí, podobně tomu bývá i při zápasech v Prostějově,“ konstatoval Pekárek.

Tréninkový proces mužstva, bojujícího o co nejlepší umístění před play-off, zůstává zachován. „Vše zůstává v normálu. Akorát bohužel budou hrát basketbalisté bez diváků,“ zopakoval Pekárek.

„A ztráty na vstupném? Teď bych se na peníze nedíval. Jde o to, abychom tomu co nejrychleji předešli a eliminovali možnost nákazy. Peníze teď nejsou důležité, hlavní je, aby se všechno zvládlo a mohlo probíhat tak, jak má,“ dodal Michal Pekárek.

Sobotní zápas nadstavbové skupiny A1, který startuje v 18 hodin, tak budou moci fanoušci sledovat na internetovém přenosu na serveru TVCOM.cz.