Až možná s překvapivou rychlostí skončila čtvrtfinálová série Uniqa extraligy volejbalistek mezi Prostějovem a Olomoucí. Bylo hotovo už po třetím zápase po výsledcích 3:2, 3:1 a 3:0 ve prospěch prostějovských obhájkyň titulu. O důvodech a také o příští sérii proti brněnskému Královu Poli se ihned po skončení prvotních postupových oslav rozpovídala smečařka Pavla Meidlová.

Poslední bod a prostějovská postupová radost | Video: Deník/David Kubatík

„Myslím si, že se to lámalo ve druhém setu, kdy jsme soupeřkám utekly nejdříve na 12:8 a potom na 17:9. Pak už jsme byly nad nimi a hrálo se nám mnohem lépe," myslí si 24letá plejerka.

Zase tak jednoduché to ale nebylo. Ač se totiž Prostějovanky dostaly ve třetím setu do rychlého vedení 5:0, olomoucké vysokoškolačky brzy srovnaly a na chvíli se dokonce dostaly do tříbodového vedení v poměru 15:12. O samotném výsledku setu se pak rozhodovalo až v koncovce, kterou obhájkyně titulu zvládly nejtěsnějším možným rozdílem 25:23.

„Nepovedlo se nám tam pár okamžiků a dostaly jsme se trošku do stresu. A to pak většinou vypadá nějak takto. V koncovce to ale krásně udržela naše kapitánka svým servisem, takže nakonec je to vlastně super," smála se.

Celkově ji ale poměrně zaskočil rychlý, až na první pohled snadný průběh série mezi dvěma regionálními rivaly. „Myslela jsem si, že to bude trošku delší. I tak ale nemohu říci, že by ty zápasy byly nějak jednoduché. Každý byl těžký a každý byl také naprosto rozdílný od těch dalších dvou," vysvětluje a přidává jeden možný důvod: „Od nového roku jsme utrpěly mnoho porážek a v těchto třech zápasech to tak bylo letos poprvé, kdy jsme táhly za jeden provaz a daly do toho úplně všechno."

Repríza loňského finále

Jedna výzva skončila, druhá se už ale kvapem blíží. Už na Velikonoční pondělí v 18 hodin se totiž prostějovské volejbalistky postaví k úvodnímu zápasu semifinálové série na palubovce brněnského Králova Pole, se kterým v loňském roce svedly nakonec úspěšnou finálovou bitvu.

„Bude to zase o něco silnější soupeř, takže budeme muset ještě více přidat. Pokud ale budeme tahat za jeden provaz stejně jako doposud, nemám o to strach. Naším cílem je hrát finále," věří sobě i svým spoluhráčkám, hned dalším dechem však varuje: „Ze tří zápasů jsme s nimi ale letos vyhrály jen jednou, navíc ještě v tiebreaku. Navíc nám to určitě budou chtít vrátit."

Tyto starosti však dozajista nemusely prostějovské hráčky trápit hned po skončení třetího čtvrtfinálového boje. „Touto výhrou jsme si vysloužily dva dny volna. Pojmeme to tedy rodinně a odpočinkově. Žádné velké oslavy stoprocentně nebudou, ale nějaké to pivo určitě padne," uzavřela s úsměvem Pavla Meidlová.

Rozpis zápasů v semifinále:



1) 10.4. 17.00: KP Brno - Prostějov

2) 13. 4. 18.00: Prostějov - KP Brno

3) 16.4. 18.00: KP Brno - Prostějov

4) (19.4. 18.00: Prostějov - KP Brno)

5) (22.4. 18.00: KP Brno - Prostějov)