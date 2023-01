„Byl to krásný a maximálně bojovný zápas vysoké úrovně. Rozhodovaly drobnosti, my jsme byli mírně lepší v útoku i na bloku. Pomohlo nám, že soupeř dělal v zakončení víc chyb, což se v celkovém součtu projevilo," hodnotil zápas prostějovský kouč Miroslav Čada.

Od začátku se v Národním sportovním centru odvíjel naprosto vyrovnaný boj. Chvilku vedli domácí, chvilku hosté a největší rozdíl ve skóre dlouho byl pouhé dva bodíky. Než za stavu 12:11 přitlačila Yevhenija Khober podáním, plejerky vékáčka zkazily několik přihrávek za sebou, družstvo SC tak rázem otočilo na 12:16. Tahle série Hanačky rozhodila, často chybovaly i na servisu a herně jistější, pestřeji útočící soupeřky toho využívaly (16:18 - 16:22). Zahajovací část tedy patřila jim - 19:25.

Nepovedený závěr jako by Čadovy svěřenkyně zdravě naštval. Zkraje druhého dějství za to pořádně vzaly, spustily velký tlak a pronikavě zlepšeným výkonem šly do trháku 9:2. Náhle i předtím sebejisté Dnipro vyrábělo hrubky a zaostávalo. Klíčový význam přitom měla vedle ostřejšího podání VK též jeho mnohem vyšší úspěšnost na příjmu. Ukrajinské mistryně sice jednou trochu dotáhly (14:10), ale jinak tahaly za výrazně kratší konec - 25:15.

I nadále byl k vidění atraktivní volejbal plný krásných výměn. Skvěle se rozjela uzdravená Michaela Smolková, převážně se dařilo všem jejím parťačkám na palubovce (6:3). Ani výběr Prometey v čele s Oleksandrou Milenko se ovšem nenechal zahanbit a útlum nechal brzy za sebou. Šňůrou osmi získaných výměn za sebou (!) vystřihl razantní obrat z 9:7 na 9:15. Takový propad vypadal pro Hanačky neřešitelně, přesto se ještě zvedly a do koncovky šly za vedení 20:19. Koncovku ale nakonec těsně urvaly jejich protivnice - 23:25.

Strhující bitva pokračovala rovněž ve čtvrtém dílu. Moravskou partu smolně ztracený finiš nijak nepoložil, dál zůstávala trpělivá a novým náporem získala slibný náskok 8:5. Stačilo ale jen trochu polevit a Petkovovy svěřenkyně srovnaly na 11:11. Ohromná řežba gradovala herním vzepětím prostějovských lvic (19:16). Vzápětí ale byly nahoře pro změnu Ukrajinky (21:23), Infarktovou přetahovanou ale přece jen vydřel mohutným sprintem tým kapitánky Simony Bajusz - 25:23.

Šlo se tedy do rozhodujícího tiebreaku, kde hanácká suita bryskně udeřila nadmíru důrazným způsobem (6:1). Tenhle únik už famózně makající dříčky v modrém nepromarnily a suverénním tempem dospěly k nesmírně hodnotnému triumfu - 15:8 a 3:2!

„Vyzdvihnout musím výborný kolektivní výkon celého našeho týmu, kde všechny holky neskutečně dřely za každé situace, bez ohledu na nepříznivý vývoj. Takhle má vypadat utkání proti prvnímu mančaftu soutěže,“ uzavřel Miroslav Čada.

VK Prostějov - SC Prometey Dnipro 3:2 (-19, 15, -23, 23, 8)

Rozhodčí: Kavala a Vachutka.

Čas: 127 minut.

Diváci: 350.

Prostějov: Bajusz, Faltínová, Kvapilová, Silva, M. Smolková, Löff, Beránková, Nováková. Libero: Stavinohová. Trenér: Miroslav Čada.

Dnipro: Milenko, Grbac, Danchak, Khober, Dorsman, Velykokon, Artyshuk, Karasova. Libero: Niemtseva. Trenér: Ivan Petkov.