Už potřetí za sebou prostějovské volejbalistky svedly doma dlouhou pětisetovou bitvu. V sobotním únorovém podvečeru proti pražskému Olympu ve 22. kole extraligy žen se jim podařilo těsnou výhrou úspěšně stvrdit návrat do Národního sportovního centra PV s nově upraveným povrchem hřiště.

Volejbal: Prostějov - Olomouc (25.1.2024) | Foto: Jan Steiner

V prvním setu se hrál oboustranně hezký volejbal se zajímavými výměnami a skóre se přelévalo ze strany na stranu. Klíčová pasáž nastala od stále těsného stavu 18:17, kdy vékáčko dalším náporem odskočilo na 21:17. A tenhle náskok už bez problémů uhlídalo - 25:20.

Matušovovy svěřenkyně předváděly útočně pestrý volejbal, zvlášť pokud měly dobře přihráno. Postupem času vydřely i větší počet těžkých míčů jak v obraně, tak v mezihře, tím také získávaly převahu. Ani Olymp se však nenechal zahanbit a dokázal otočit z 8:5 na 8:9. Počínaje tímhle úsekem strhlo zlepšené družstvo PVK přetahovanou ve svůj prospěch, dlouho hájilo tříbodový odskok (11:14, 14:17). Než moravská parta utáhla herní šrouby, obrátila na 20:19. Přesto těsnou koncovku urvali hosté dělovými smečemi Brancuské - 23:25.

Mladou údernou univerzálku se VK nedařilo zastavit, nicméně zkoncentrování před třetím dějstvím pomohlo k bleskovému úniku na 4:0. Děvčata v modrém účinně kontrovala, ale potom zabrala defenziva i ofenziva Prostějova a mohutný tlak znamenal trhák až na 11:3. Mančaft skórersky táhly krajní plejerky Milica Tošič, Pavla Meidlová a rovněž Faltínová. Naději pévékáčku vrátila série ze 14:6 na 14:10, avšak zbytek sady měl domácí kolektiv bezpečně pod kontrolou - 25:19.

Průběh střetnutí oboustranně okořenilo též několik kuriózních zaváhání, přesto byla celková úroveň velmi vysoká. Na začátku čtvrté periody šly zas nahoru oživené Pražanky, které to valily nejen ostrým servisem a postupně zvyšovaly aktivitu i odstup. Teprve za stavu 4:8 Simona Bajusz a spol. přibrzdily svůj propad, ale dalšími nevynucenými chybami opakovaně padaly do manka čtyř bodů. Policejní klub zůstával pořád vepředu, výhodu si nenechal vzít. A komplexní produkcí v závěru suverénně poslal dramatický mač do tiebreaku - 17:25.

Hanácké partě dílčí finiš absolutně nevyšel, dostala se hodně dolů. Na startu rozhodující zkrácené hry ale po prodělaném výpadku nezůstalo ani stopy, naopak vékáčko vtrhlo zpátky na palubovku maximálně energicky (3:0). Navíc krátké vypadnutí z rytmu (4:3) okamžitě napravilo novým bojovným náporem na 7:3. Možná se zdálo být hotovo, leč ještě zdaleka nebylo, neboť Mitáčovy svěřenkyně nic nevzdávaly (8:6). Víc než bod však do metropole neodvezly, růžově oděné dámy totiž úplný konec zvládly při vynikajícím servisu Faltínové mistrovsky - 15:8 a 3:2.

„I když jsme doma ztratili bod, je to nakonec naše vítězství a tím pozitivní odměna za odvedenou práci. Dobře jsme začali, ale trochu škoda čtvrtého setu. Tam v jedné pasáži uděláme dvě tři nevolejbalové věci místo toho, abychom si víc věřili herními stránkami, jimiž bychom měli být silní a dominantní. Zbytečně jsme se tak dostali do hodně velké bodové ztráty. Už předtím ve druhém setu nás převálcovala Monika Brancuská, kterou jsme nedokázali ubránit. Přesto mám radost z celkové výhry a pevně věřím, že nás do dalších utkání nakopne," okomentoval zápas ze svého pohledu prostějovský lodivod Michal Matušov.

VK Prostějov - PVK Olymp Praha 3:2 (20, -23, 19, -17, 8)

Rozhodčí: Vachutka a Olt.

Čas: 130 minut.

Diváci: 340.

Prostějov: Bajusz, Faltínová, Löff, Tošič, Meidlová, Trnková. Libero: Pállová. Střídaly: M. Smolková, J. Smolková, Bažó. Trenér: Michal Matušov.

Olymp Praha: Virtová, Šimáňová, Šmídová, Kalhousová, Gajdová, Brancuská. Libero: Dostálová. Střídaly: Vlčková, Průšová, Žáková, Brichtová. Trenér: Stanislav Mitáč.

Text: Marek Sonnevend