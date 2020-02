Hráči BK Olomoucko předvedli ve svém premiérovém zápase v nadstavbové části Kooperativa NBL výborný výkon. Proti třetímu týmu tabulky byli dobrých osmatřicet minut ve vedení.

„Kluci odehráli velmi koncentrovaný zápas, snad kromě prvních pěti minut čtvrté čtvrtiny, kdy jsme nechali soupeře stáhnout manko,“ hodnotil na tiskové konferenci kouč hanáckého celku Predrag Benáček.

Klíčový byl kromě nástupu taky úžasně sehraný závěr poločasu, kdy domácí zatížili svitavské konto třemi smrtícími trojkovými pokusy.

„Dát devět bodů do šatny je úplně super, pak se na palubovku nastupuje ještě líp. I když jsme si řekli, že jdeme do druhého poločasu jakoby za stavu 0:0, abychom nevypadli z koncentrace, tak to v hlavě přece jen zůstane a byli jsme ještě víc nahecovaní na druhý poločas,“ vyprávěl František Váňa, který v utkání zaznamenal šest úspěšných trojek z osmi pokusů.

„Franta se jednou za čas trefí a zrovna proti nám,“ kysele se usmál svitavský trenér Lukáš Pivoda.

Oslabení Tuři bez šance

Poločasové vedení 52:37 navíc Hanáci ve třetí čtvrtině ještě navýšili. Oslabení Tuři na třetí výhru sezony nad BK Olomoucko nemohli vůbec pomýšlet.

„Bohužel jsme odvedli trapnou práci na obou stranách hřiště. Možná druhá pětiminutovka snesla nějaká kritéria. Smutná realita je to, že bez Seana O´Briana nebo Matěje Svobody hrát nemůžeme. Do toho chyběl ještě Damonte Dodd. Ostatní hráči ale měli dost prostoru, aby se předvedli a chytili šanci za pačesy. Ale bohužel se nepředvedl skoro nikdo,“ mrzelo kouče Pivodu.

Domácí si tak na úvod nadstavbové skupiny A1 připsali výhru 92:69. „Upřímně jsme nečekali, že bychom mohli vyhrát tak vysokým rozdílem. Svitavy jsou výborný tým a nebylo to tak jednoduché, jak to vypadá podle výsledku. Z vítězství máme velkou radost, povedlo se nám to v sezoně nad Svitavami poprvé a doufám, že ne naposledy,“ prohlásil kouč Benáček.

Jeho tým, který musí náhle bojovat bez lídra Javonteho Douglase, tak dokonce oživil naději na třetí místo tabulky, které by bylo výhodné pro vstup do play-off.

„Doufám, že nám tahle výhra proti kvalitnímu soupeři pomůže a nabudí nás do dalších zápasů, že si budeme víc věřit a hrát minimálně tak, jako dnes,“ dodal František Váňa.

Už v úterý hrají Hanáci na palubovce USK Praha, v sobotu pak v Prostějově hostí Děčín.

BK Olomoucko – Dekstone Tuři Svitavy 92:69 (25:23, 52:37, 76:48)

Body: Palyza 23, Váňa 18, Josipovič 15, Morgan 13, Sehnal 13, Kouřil 10 – Marko 15, Crandall 14, Kotásek 11, Stamenkovič 9, Puršl 7, Svojanovský 6, Kovář 4, Jelínek 2, Slezák 1. Rozhodčí: Kučírek, Nejezchleb, Karafiát. Fauly: 22:20. Pět chyb: Norwa (Olomoucko). Trestné hody: 17/14 – 18/12. Trojky: 14:11. Doskoky: 41:41. Diváci: 578.