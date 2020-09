„Dokud klub bude mít ambici prát se s nejlepšími týmy a cílit na medaile, tak tady budu velmi spokojen,“ prohlásil Palyza před úvodním zápasem sezony, který se odehraje na prostějovské palubovce v sobotu od 18 hodin proti Děčínu.

Jak se těšíte na začátek ligy?

Nejen já, ale celá kabina se těší opravdu hodně. Vynucená pauza byla velmi dlouhá, v sobotu to bude bez jednoho týdne šest měsíců. Každý si uvědomil, že věci, které se zdály být automatické a přirozené, jsou najednou jinak. Z šatny teď cítím nadšení, že můžeme trénovat a můžeme hrát. Doufejme, že se situace nebude komplikovat, že by nás zase něco přerušovalo. Kdyby tým musel jít třeba do karantény, bylo by to velice nepříjemné. Z hráčského pohledu se modlím, aby to šlo hladce a abychom si to užili.

Jste jako kapitán spokojen s týmem, ve kterém jsou pouze dva cizinci – Srb Nemanja Bezbradica a Slovinec Leon Šantelj?

Je to velká změna, ale podle mě je to hodně zajímavé. Američané mají kvality zejména co se týče atletičnosti a dynamiky. Přinášejí do týmu něco, co čeští kluci nebo Evropané geneticky nemají. Každý Američan je ale mentálně i herním projevem trochu zvláštní, výchova je tam jiná a oni si neustále potřebují něco dokazovat. Pokud máte česko-evropský mančaft tak se týmová chemie lépe skládá. Z týmu cítím zaujetí a nasazení na každém tréninku.

Byl s v předchozích letech Američany problém i v komunikaci?

To ne. S kluky jsme měli dobré vztahy. Ale oni tím, že jsou vychováváni v zemi, kde se vyzdvihuje individualita – to jsou ti batmani, spidermani, supermani – tak je to znát v jejich herním pojetí. Když byl nějaký problém, tak měl americký hráč vždycky tendenci vnímat hlavně sebe, svoji budoucnost, svoji roli. Není tam až taková ochota se podřídit týmu a mít radost z úspěchu. To Evropané a čeští hráči vnímají jinak. My žijeme spíš kolektivem a týmovými úspěchy. Američan má tendenci se ve vyhrocených situacích chovat tak, že se to ještě eskaluje. Mám radost, že náš současný tým si rozumí, je v něm dobrá chemie a věřím, že pokud budeme čelit nepříjemným situacím, tak budeme táhnout za jeden provaz a zvládneme to.

Je mužstvo silnější než loni?

Těžko odhadovat. Bude záležet na konkurenci a na tom, jak budou vypadat ostatní týmy. Některé udržely kvalitu a budou velmi konkurenceschopné. Někteří do toho půjdou s opatrností, budou monitorovat situaci a pak se kdyžtak v průběhu sezony posílí. Nedá se říct, jestli je náš tým silnější nebo slabší než v minulé sezoně. Ale myslím, že budeme hlavně kolektivní – v nasazení, v týmové soudržnosti.

Co říct na konto posil?

Leon Šantelj na tom třeba není dovednostně tak skvěle, ale v každém zápase je rudý v obličeji z toho, jak lítá nahoru – dolů. Jeho snaha o doskok v obraně i útoku je na maximální úrovni. Nemanja Bezbradica je kvalitní posila, o tom nemusíme diskutovat.

Velká pomoc pod košem?

S mým zapojením a přispěním Davida Pekárka budeme mít nejlepší podkošovou sestavu, kterou jsme tady měli za tři roky.

Jak jste si s novými hráči sedli?

Kluci jsou komunikativní, mají rádi basket a na tréninku předvádí maximální nasazení, což se mi strašně líbí. Hlavně tam je cítit nadšení, že se bude po půlroce hrát. Sezona byla nešťastně ukončená, teď jsme tady znovu a všichni doufáme, že jak nás to v březnu zklamalo, tak si to teď vynahradíme.

Jaký by tým měl mít herní projev?

Budeme mít lepší nasazení v obraně, nikdo nic nevypustí. V útoku jsme schopní hrát pěkné kombinace a prvky, které jsme tady třeba dva roky neviděli a neznali. Basket to bude hodně kvalitní a zajímavý a já jako kapitán týmu se budu snažit zaručit to, že žádný zápas nevypustíme. Doufám a cítím, že bude radost se na to dívat.

Dá se hovořit o konkrétních cílech pro sezonu?

Primární cíl je dostat se do nadstavbové skupiny A1. Pak by bylo ideální se udržet v nejlepší šestce. Prostějov nebo Olomoucko vždycky do čtyřky patřilo, takže pokud to bude v našich silách a bude tomu odpovídat náš herní projev, tak bychom tam samozřejmě rádi byli znovu. Vidím tam ale dva stěžejní prvky.

Povídejte.

Abychom zůstali zdraví, protože každá absence nás bude stát dvojnásob a bude to těžké nahradit. Mladí kluci jsou šikovní, ale nemají toho odehráno tolik. Je nás sedm s ligovými zkušenostmi a čtyři pět mladých kluků. Potřebujeme, aby z nich dva tři pomohli týmu a pomohli i trenérovi. Aby byli schopní odehrát sedm, deset minut, tak že to nebude na hřišti cítit a udržíme si herní projev.

Jste v klubu spokojen po osobní stránce? Neřešil jste případně nabídky z jiných klubů?

Já jsem se nikdy netajil tím, že bych chtěl strávit v zahraničí co nejvíc sezon to půjde. Samozřejmě na druhou stranu musím uznat, že podmínky, které mi Olomoucko předložilo – jednak dlouhodobou smlouvou, ale i rolí a vším, co k tomu patří – jsou velmi kvalitní. Dokud klub bude mít ambici, hrát o čtyřku nebo šestku, prát se s nejlepšími týmy a cílit na medaile, tak tady budu velmi spokojen a nebudu mít důvod hledat nějakou alternativu. Vedení to ví a zatím to tak funguje. Cítím i z nadcházející sezony, že kvalita tady bude a příležitost se umístit vysoko. Z této stránky panuje spokojenost.

Na Hané jste se už zabydlel?

Jsem z Ostravy, bydlím s manželkou v Olomouci, takže dojezdová vzdálenost je hodinku. Krásné město, na trénink to mám patnáct minut. Takže po osobní stránce, co se života týče, tak jsme samozřejmě spokojeni.

Co čekáte od prvního zápasu proti Děčínu?

Těžko se mi hodnotí soupeř, ale zaregistroval jsem, že své klíčové hráče udržel. Zůstává i trenér Grepl, takže očekávám, že herní projev bude stejný. Bude tam ale víc mladých kluků a český výběr bez cizinců bude hrát tvrdě a agresivně rychle dopředu. Když chcete porazit Děčín, musíte počítat s tím, že tenhle soupeř přijede a čtyřicet minut bojuje. Rozhodně si nebudeme moci dovolit cokoliv vypustit, jinak nám to spočítají.