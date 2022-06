„Doufám, že když nám zápas ve Zlíně nevyšel, tak lidi potěšíme v Prostějově. Je super hrát po tak dlouhé době doma před fanoušky a vnímat jejich podporu, když loni i předloni bylo všechno omezené,“ přidává se další blokařka Magdalena Jehlářová.

Český tým si uvědomuje, že k semifinálovému úspěchu potřebuje lepší výkon, než předvedl proti Chorvatkám. „Musíme se zlepšit ve všech herních činnostech. I když jsme dokázaly první set otočit, v těch dalších už se nám to nepovedlo. Nemůžeme počítat s tím, že to půjde samo. Je třeba udržet ve výkonu kontinuitu a nepolevit,“ nabádá Trnková.

Loni skončily Češky v Evropské lize na čtvrté příčce, letos myslí výš, chtějí navázat na triumf z roku 2019. „Mám ten tři roky starý úspěch stále v paměti, pro mě osobně to byl nejhezčí zážitek s reprezentací a ráda bych si ho zopakovala,“ míní šestadvacetiletá Trnková.

Doma jen na skok

Zatímco ta má za sebou první sezonu v Itálii, o čtyři roky mladší Jehlářová působí už třetím rokem za oceánem v týmu Washington State University. „V porovnání s českou extraligou je ta americká obrovská, nejvyšší divizi hraje 334 týmů, které jsou rozdělené do konferencí podle toho, v jaké části USA jsou. Některé jsou silnější než jiné, ale takových top 50 celků je na tom výborně. Hodně hráček, co tam skončí, pak nastupují třeba v italské nejvyšší soutěži nebo různě po Evropě. My jsme v jedné z pěti nejsilnějších konferencí, konkurence je vysoká. Ale daří se nám držet mezi pěti nejlepšími týmy z naší dvanáctky,“ popisuje odchovankyně přerovského volejbalu.

Domů přicestovala v květnu poté, co v Americe ukončila další semestr. „Měla jsem tak čas užít si to alespoň na chvíli i s rodinou, než jsem vyrazila na reprezentační sraz. Ale hned poté, co dohrajeme Evropskou ligu, se nejspíš budu vracet za oceán. Sezona nám začíná dřív než v Evropě, již koncem srpna. Takže už tam musím absolvovat přípravu. Ale ještě jednáme s reprezentačním trenérem a realizačním týmem, zda budu moci naskočit do kvalifikace na mistrovství Evropy a světa. Zmeškala bych nějaké zápasy v americké soutěži,“ uvažuje Jehlářová.

Teď ale s Trnkovou myslí hlavně na čtvrtek a semifinále Evropské ligy proti Rumunsku (18:00). Pro tým, který je letos plný nových tváří, by byl postup do finále velkým úspěchem. „Byť je tady hodně holek nových, není to tak, že bychom se potkaly poprvé v životě. Známe se z dřívějších příprav i nějakých zápasů v Evropské lize,“ míní Trnková. „Je tady navíc hodně holek z KP Brno, znají se, i to pomáhá k tomu, aby si celý mančaft dobře sedl a lépe poskládal dohromady,“ doplnila česká blokařka.