Domácí kouč Michal Pešta se ve středu musel obejít bez zraněných Davida Pekárka s Lukášem Sychrou. „David je jedním z lídrů našeho týmu a jeho body a doskoky budou chybět,“ uznal Pešta. Přesto jeho svěřenci do zápasu vstoupili dobře a vedli 8:2. Jenže Tuři dokázali vývoj rychle otočit. Využívali hlavně své výškové převahy a síly pod košem.

„My jsme ji neměli takovou. Chyběly nám hlavně kila. Pinkston s Johnsonem si s námi dělali co chtěli,“ hodnotil domácí Erik Klepač.

Přesto se domácí celek po změně stran dostal na dostřel tří bodů. Poté se ale projevil úzký kádr, který měl domácí trenér k dispozici. „První poločas jsme hráli v užší rotaci. Navíc měl brzy problémy s fauly Henry, což byl problém, protože jsme měli jen dva pivoty. Ve druhém dějství nám došly síly,“ pokračoval Klepač.

Navíc dění na hřišti ještě umocnil fantastický Pavel Slezák, který nasázel do domácího koše devět trojek. „To nás pohřbilo,“ věděl Klepač. „Ukázal, že je nejlepší střelec široko daleko,“ chválil svého spoluhráče svitavský Matěj Svoboda.

Utkání tak skončilo vysokou porážkou Olomoucka. „Nemůžu klukům nic vyčíst, Dělali maximum a nechali na hřišti veškerou energii,“ uzavřel Pešta.

Jeho celek čekají do konce sezony ještě dva duely. V sobotu ve 14 hodin s Ústím nad Labem a v pondělí v 18 hodin s Děčínem. Oba závěrečné zápasy sehraje Olomoucko na vlastní palubovce. Pro postup do předkola play-off by Hanáci museli obě střetnutí vyhrát, s Děčínem navíc velkým rozdílem, a doufat, že Děčín už žádné vítězství ze šesti mačů nezíská.

BK Olomoucko – DEKSTONE Tuři Svitavy 71:94 (19:27, 20:17, 17:27, 15:23)

Body: Feštr 21, Henry 17, Váňa 16, Štěpán 6, Trávníček 4, Dohnal 3, Kouřil 3, Klepač 1 – Slezák 31, Pinkston 20, Svoboda 19, Johnson 15, Marko 3, Goga 3, Svojanovský 3.

Rozhodčí: Kec, Vondráček, Melichárek. Trojky: 6/25 – 15/37. Trestné hody: 19/20 – 11/14. Doskoky: 36:46. Fauly: 15:19. Bez diváků.