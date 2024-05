Závod na pohádkový Bouzov. ORLEN Nations Grand Prix prolétla i Hanou

/FOTO + VIDEO/ Budoucí hvězdy silniční cyklistiky a malebná krajina srdce Moravy, to byla dechberoucí kombinace. Pohár národů nejlepších jezdců do 23 let Nations Cup se díky závodu ORLEN Nations Grand Prix prohnal mimo jiné i Hanou či podhradím pohádkového Bouzova.

Cyklistická ORLEN Nations Grand Prix 2024. Start 2. etapy v Přerově | Video: Deník/Ivan Němeček