Krejčíková se Siniakovou coby nasazené jedničky byly ve finále favoritkami a svou roli potvrdily. Hned v prvním gemu sebraly soupeřkám servis, ale set si ještě dokázaly zkomplikovat, když se ve čtvrté hře Siniakové naopak na podání nezadařilo. Vše ale vzápětí napravila a vrátila obhájkyně olympijského zlata zpět na vítěznou vlnu, set nakonec vyhrály 6:3.

Druhá sada začala třemi vítěznými hrami favoritek, které pak už nepřipustily žádné komplikace a i tohle dějství ovládly s náskokem tří bodů.

„Chci poděkovat, že jste vstali a přišli, že je úplně plno. Je to neskutečný, moc děkujeme. Doufám, že se uvidíme zase za rok,“ rozplývala se po vítězném utkání wimbledonská vítězka Barbora Krejčíková.

Poklona i Šafářové

„Chci pogratulovat i Lucce a vyjádřit obrovský obdiv za to, jak to vše zvládá. I za to, jak se věnuje mladým a dává jim rady, aby vznikla nová generace. Ta role, kterou tu děláš, je hrozně důležitá a úžasná. Moc děkujeme," nešetřila aktuální wimbledonská vítězka chválou na adresu hráčky, která se v sedmatřiceti letech krátkodobě vrátila na tenisový kurt.

Obhajoba olympijského zlata

„Ono už bylo všechno řečeno, že jo…,“ pobavila na začátku své řeči diváky Siniaková.

„Ale chtěla bych poděkovat moc fanouškům, je super, že takhle brzo ráno bylo plno. Hrozně moc jsme si to užily, děkujeme. Jsem hrozně moc ráda, že můžu rád doma, moc jsem si to užila. Děkuju Báře. Byl to super týden, hrozně se těším do Paříže a necháme tam vše, abychom něco přivezly,“ slíbila mladší z dvojice osmadvacetiletých tenistek, které hned po finále zamíří do Paříže, kde rozehrají svou cestu za obhajobou olympijského zlata.