Český pár ve finále smíšené čtyřhry svedl velkou bitvu s čínskou dvojicí Wangová/Čang. První set vyhráli Češi 6:2, v druhém ale těsně prohráli 5:7. V supertie-breaku pak Češi vyhráli 10:8 a získali v Paříži první českou zlatou medaili.

„Finále bylo hodně stresující až do konce. Jsem pyšná na to, že jsem to zvládli,“ řekla Siniaková po vítězném utkání.

Pro Macháče ještě olympijská šichta neskončila. „Vždy jsem chtěl reprezentovat naši zemi na Davis Cupu i na olympiádě. Je velmi speciální vyhrát zlato s Kateřinou. Budu se snažit vyhrát i zítra, protože si Adam medaili zaslouží,” uvedl. „Bojím se, že mě někdo z toho snu vzbudí,“ dodal.

Tlak a nervozitu během dnešního zápasu ale nepociťovali. „Já jsem byl nejvíce nervózní včera, protože jsem mohl dvakrát hrát o třetí místo a nevím, jak by to dopadlo. Kdybych byl dvakrát čtvrtý, tak bych to určitě neunesl. Toho jsem se trošku bál a proto jsem nervozitu včera pociťoval. Dnes už jsme ale věděli, že máme medaili jistou. Začali jsme skvěle a jsem rád, že jsme to zvládli,“ dodal tenista.

Třiadvacetiletý Macháč vybojoval první olympijskou medaili v kariéře. Jak už sám zmínil, v sobotu bude i ve hře o bronz v mužské čtyřhře po boku Adama Pavláska. O pět let starší Siniaková získala zlato pod pěti kruhy podruhé. Před třemi lety triumfovala v ženské čtyřhře po boku Barbory Krejčíkové. S ní letos vypadla v Paříži ve čtvrtfinále.

Pro český tenis jde o první olympijské zlato ve smíšené čtyřhře. Jediný cenný kov dosud získali Radek Štěpánek a Lucie Hradecká, kteří vybojovali před osmi lety v Riu de Janeiro bronz.

