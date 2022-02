Adam Fellner a Jan Pechoušek (běh na lyžích)

Adam Fellner (vlevo) a Jan PechoušekZdroj: DENÍK/Jaroslav Loskot a Sandro Halank/Wikimedia Commons. Koláž: DENÍK

Dvojice rodáků z Jeseníka bude reprezentovat také jesenickou běžeckou lyžařskou školu. Oba se na Hrách představí poprvé v kariéře.

„Ve sprintu volně mám nejvyšší ambice, chtěl bych do první dvanáctky. Kdybychom ve štafetě skončili do osmého místa, byl by to skvělý výsledek,“ hlásil 24letý Jan Pechoušek. Adam Fellner je o čtyři roky starší.