„Všechny tři zápasy jsem předvedla velmi špatné výkony a proti Katce Siniakové úplně nejhorší,“ vyprávěla devatenáctiletá tenistka po svém vystoupení na Moravia Open.

Na podniku Trofej solidarity a naděje by Moneta narazila olomoucká rodačka na velmi kvalitní soupeřky. Proti Brendě Fruhvirtvé a Darje Vidmanové neuhrála ani set. Na závěr základní skupiny jí hrubě nesedlo deštivé měření sil s Kateřinou Siniakovou, na kterou uhrála jediný gem.

„Netrvalo to moc dlouho a skoro vůbec jsme nehrály,“ mrzelo Siskovou, která výměny rychle ukončovala a dělala chyby.

Zápas proti fedcupové reprezentantce si tedy neužila. „Samozřejmě jsem byla ráda, že jsem proti ní mohla hrát, ale očekávala jsem od toho něco jiného. My jsme spolu už párkrát trénovaly, takže se známe a hrály jsme i nějaké body. Káťa má výborné výsledky, je asi čtyřicet na světě, takže je skvělá hráčka. Ale nervózní jsem z toho nebyla,“ prozradila Sisková.

Do letošní sezony vstoupila skvěle. Na turnaji kategorie ITF v Káhiře došla do finále, na „patnáctce“ ve španělské Palmanově pak vybojovala svůj první turnajový titul ve dvouhře, díky kterému poskočila ve světovém žebříčku do šesté stovky.

Zanedlouho ale přišla vynucená pauza a nejen Sisková se tak musí spokojit se zápasy na domácí půdě. „Motivace je asi trochu jiná než na turnaji. Přece jen tam jde o WTA body a tady ne,“ konstatovala.

Úspěšná maturita

Na druhou stranu má možnost se setkat i se soupeřkami z jiných pater žebříčku. „Tyhle zápasy mě můžou herně posunut výš. Potřebuji lépe pořešit některé situace a hrát to, co mám. A taky být víc pozitivní na kurtu,“ hledala Sisková rezervy ve své hře.

V neposlední řadě jí pauza od světového tenisu pomohla k úspěšnému složení maturity. „Tím, že se to v březnu pozastavilo, jsem se mohla dobře připravovat. Turnaje mě neomezovaly a mohla jsem se učit,“ usmála se hráčka, která se dál chystá studovat Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.

S mámou na kurtech

K tenisu ji přivedla máma Kateřina, bývalá hráčka a taky trenérka. „Ale neměla jsem dané, že bych musela hrát tenis. Zkrátka mě to bavilo. Od malička jsem byla s mamkou na kurtech a hrála jsem. Tím pádem to ve mně zůstalo a pokračovala jsem v tenise. Každopádně jsem zkoušela i jiné sporty. Ale tenis byl vždycky na prvním místě,“ vracela se ke svým začátkům hráčka prostějovského klubu. „Hraji tady od osmi nebo devíti let. Znám to tady velmi dobře, takže nevím, proč mi to teď nevyšlo,“ ještě se vrátila k posledním třem prohrám.

Vyrůstá na stejných kurtech jako Petra Kvitová nebo Lucie Šafářová, cíle má tedy ty nejvyšší. „Asi každý by řekl, že chce být první na světě a vyhrát co nejvíc grandslamů. Ale je to dlouhá cesta,“ usmála se.

„Navíc v téhle situaci, kdy ani nejsou turnaje, nikdo neví, kdy začnou a pořád se to ruší a posouvá. Ale chci být nejlepší,“ dodala odhodlaně Anna Sisková.