„V našem stavu to je hodně dobrý výsledek. Byli jsme důraznější. Osobně se mi příliš nedařilo, nevím proč. V této hale jsem nastřílel tisíce střel i šestek, někdy se to tak sejde. Ale hlavně, že si vezeme výhru, po předchozí porážce jsme ji potřebovali,“ dodal bývalý hráč Olomoucka David Pekárek.

„V obraně jsme nepodali výkon, který by mohl stačit na úspěch. Náš doskok byl hodně špatný. Navíc jsme se v útoku dopouštěli hrozných ztrát. Hra se nám rozsypala, tak jsme si vstup do nového ligového ročníku nepředstavovali,“ popisoval hráč Hanáků Lukáš Feštr.

„Nikdy mě nenapadlo, že povedu tým, který bude mít strach střílet. Tentokrát se to stalo. Pardubice hrály dlouho zónu a proti té se prostě střílet musí. Další problém byl v naší obraně. Na doskoku jsme nebyli dostatečně dobří, což bylo klíčové. Soupeř měl i třetí opakované střely. Nad tím se musíme zamyslet. V obraně je to válka, kterou prostě musíme podstoupit, jinak nebudeme úspěšní,“ hodnotil domácí kouč Robert Skibniewski.

V úvodu se dokonce Olomoucko dostalo do šestibodového vedení, přesto po první čtvrtině prohrávalo 18:23. Ani začátek další části domácím nevyšel a šli v půli do šaten opět se ztrátou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.