Téměř tři čtvrtě zápasu měli basketbalisté Olomoucka nad Ústím nad Labem navrch a vedli. V závěru třetího dějství se ale skóre přehouplo na stranu Slunety a domácí celek už stav nezvrátil a padl 70:77.

Basketbalové utkání BK SLUNETA Ústí a BK Olomoucko | Foto: Deník/Karel Pech

Hanáci se dostali rychle do vedení, když se o prvních sedm bodů postaral Henry. Hostující Ústí sice dokázalo snížit, ale právě americký pivot jim dělal celou první půli problémy a Olomoucko v poločase vedlo o čtyři body. „Nehráli jsme to, co jsme chtěli a často jsme nechali střílet Henryho,“ hodnotil kouč Ústí Jan Šotnar.