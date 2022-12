Na kvalitní výkon z koncovky úvodní části hráči BK REDSTONE dokázali navázat a v 15. minutě odskočili svému soupeři na 41:30. Ofenzivu v důležitých okamžicích táhl kapitán Feštr a jeho tři trojky v průběhu několika minut. Vídeň se sice snažila domácí celek zastavit, do poločasu si ovšem basketbalisté Olomoucka vedení vzít nenechali a pauzu trávili za příznivého stavu 49:41.

Po návratu na palubovku zapsali prvních pět hodů hosté z Vídně, tým Olomoucka ovšem kolaps z úvodu střetnutí nedopustil a rychle našel potřebný recept. Ve 26. minutě po koši Motena vedl 59:49, dvě minuty před koncem čtvrtiny ovšem rakouský celek snížil na 57:62, když proměnil dvě rychlé trojky v řadě. Další propad domácí zastavili a po třiceti minutách vedli 72:64, když těžkou trojku s klaksonem trefil Halada.

V rozhodující pasáži se už více dařilo hostujícímu týmu, který do závěrečného dějství vstoupil sérií deseti bodů v řadě. Ve 38. minutě sice ještě Halada trojkou vyrovnal na 81:81, samotný závěr už však ovládl rakouský mistr, který si výhrou zajistil postup do další fáze soutěže. Olomoucko se propadlo na poslední místo tabulky.

„Byl to z naší strany dobrý výkon až na krátké výpadky. Ten rozhodující přišel na začátku poslední desetiminutovky, kdy jsme přestali na chvíli myslet na obranu. Nevyšel nám ani začátek, kdy byli hráči nervozní. Jinak jsme ovšem Vídeň potrápili, což není špatné, protože jde o hodně zkušený tým, který má kvalitní hráče. Třeba Muratiho. Ten je držel nahoře prakticky celý druhý poločas a obstaral rozhodující střely. Nikdo neprohrává rád, ale beru to pozitivně. Když odstraníme krátké výpadky, budou výkony stále lepší,“ hodnotil trenér Olomoucka Tihomir Bujan.

„Rozhodl začátek zápasu a poslední čtvrtiny. Ty první minuty byly zbytečné, kdybychom hráli lépe, mohli jsme si vytvořit větší náskok a bylo by to jiné utkání. Škoda i pasáže v závěrečné čtvrtině. Během chvilky jsme dostali několik zbytečných košů a to rozhodlo o porážce,“ přidal se hráč Hanáků Marek Welsch.

BK REDSTONE Olomoucko - GGMC Vídeň 81:90 (22:23, 27:18, 23:23, 9:26)

Nejvyšší počet bodů: Kneževič 18, Feštr 15, Williams 12, Halada a Heinzl 11 - Murati a Radoš 26, Savič 15, Vujosevic 9, Manigat a Siriščevič 5.

Trojky: 9:11. TH: 8/14-11/18. Doskoky: 31:39. Ztráty: 16:17.