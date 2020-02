Sobotní domácí výhra nad Svitavami hráče BK Olomoucko evidentně nakopla. V dalším kole dokázali oplatit nedávnou bolestivou prohru USK Praha.

„Prohráli jsme s nimi souboj o Final Four poháru. Bylo pro nás důležité vrátit USK tuto porážku,“ prohlásil kapitán hanáckého celku Lukáš Palyza.

Právě nejlepší český střelec Kooperativa NBL znovu zazářil a připsal si 27 bodů a 10 doskoků. Palyza měl velkou zásluhu na tom, že Olomoucko vyhrálo první poločas rozdílem devíti bodů.

„Vstoupili do utkání opět s velkou energií, stejně jako naposledy doma se Svitavami a poločas byl z naší strany velice povedený,“ hodnotil Palyza v rozhovoru pro ČT sport.

Jenže aby té smůly pro Hanáky nebylo málo, ještě před koncem poločasu musel po zranění kolena ze hry odstoupit Malik Morgan.

„Ztratili jsme Malika, vypadá to s ním vážně. Proto na nás padla deka a trvalo nám deset dvanáct minut, než jsme se z toho vzpamatovali,“ přiznal kapitán Palyza.

Domácí Ondřej Sehnal poslal USK trojkou v závěru třetí čtvrtiny do těsného vedení a bylo zaděláno na drama.

Koncovku však hostující tým zvládl skvěle a radoval se z výhry 91:86. „Těsné, ale hodně cenné vítězství. Jsem moc rád za to, jak jsme na konci hráli a zkušeně jsme si pohlídali v koncovce to, co jsme potřebovali,“ oddechl si Palyza.

Na třetí vítězství v řadě jeho tým zaútočí v sobotu, kdy na prostějovské palubovce od 18 hodin přivítá Děčín.

USK Praha – BK Olomoucko 86:91 (20:28, 39:48, 71:70)

Body: Appleby 20, O. Sehnal 18, Proleta 17, Stevanovič 10, Marić 8, Štěrba 7, Mareš 5, Křivánek 1 – Palyza 27, Váňa 18, Josipović 15, Kouřil 12, Morgan 11, Norwa 3, M. Sehnal 3, Goga 2. Střelba 2b.: 29/22:41/22. Střelba 3b.: 25/9:26/9. TH: 22/15:25/20. Doskoky: 25:39. Chyby: 26:19. Rozhodčí: Baloun, Kec, Scholze. Diváci: 428.