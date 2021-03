Děčín nastoupil k utkání po dlouhých třech týdnech a na jeho hráčích bylo vidět, že se na zápas těší. Hned úvodní čtvrtinu ovládli 25:12, čímž položili základy úspěchu. „Měl jsem od začátku pocit, že Děčín chtěl víc vyhrát a šel si za tím. Naopak my jsme do utkání vstoupili vlažně,“ kroutil hlavou rozehrávač Olomoucka Lukáš Feštr.

Byl to právě Feštr, kdo táhl Olomoucko dvaadvaceti body a zastoupil zraněného Radovana Kouřila, který musel v průběhu zápasu odstoupit. Jenže to byla hlavně obrana, co rozhodlo ve prospěch domácích.

„Absolutně nám nevyšel první poločas. Nebyli jsme schopni bránit jednoduché situace jeden na jednoho a největší problémy nám dělaly obranné doskoky. Soupeř udělal devatenáct útočných doskoků, z čehož pramenilo třiadvacet druhých šancí,“ nechápal trenér hostů Michal Pešta.

„Získávali i míče, které byly padesát na padesát a nikdy nevíte, kdo je dostane na svoji stranu,“ doplnil Feštr.

Olomoucko dokázalo vyhrát pouze druhé dějství, v těch ostatních se jim soupeř bodově jen vzdaloval. „Měli jsme tři čtvrtiny dobrou obranu, jen v té druhé nám Olomoucko trochu bodově odskočilo. Zkušení hráči to vzali na sebe a všem zápas ulehčili. I přes zdravotní a kondiční problémy tam všichni nechali veškerou energii,“ chválil děčínský Robert Landa, který utkání koučoval místo hlavního trenéra Tomáše Grepla.

Vysokou porážkou se tak šance Olomoucka na play-off ještě snížila a je už jen teoretická. Hanáci by museli vyhrát zbývající tři zápasy a doufat, že jeden z dvojice Děčín, Svitavy prohraje všech svých sedm zbylých mačů.

BK Armex Děčín – BK Olomoucko 85:66 (25:12, 23:28, 17:14, 20:12)

Body: Žikla 19, Šiška 14, Boyko 11, Mach 10, Kroutil 9, Pomiklánek 9, Grunt 6, Skalička 2, Růžička2, Bobek 2, Rozsypal 1 – Feštr 22, Pekárek17, Henry 9, Štěpán 8, Váňa 8, Sychra 2.

Rozhodčí: Blahout, Nejezchleb, Ulrych. Trojky: 11/28 – 8/26. Trestné hody: 6/13 – 12/20. Doskoky: 49:34. Fauly: 20:17. Bez diváků