Tým Olomoucka na horké palubovce několikanásobných českých mistrů nepůsobil dojmem, že tahá jedenáctizápasovou šňůru porážek a figuruje na dně tabulky Kooperativa NBL. Hosté se skvěle trefovali a v první čtvrtině dlouho vedli. V jednu chvíli dokonce až o devět bodů. Chytil se Nemanja Bezbradica, který byl střeleckým tahounem Hanáků.

Ke konci poločasu se už začala projevovat velká síla domácích. Ti ve třetí čtvrtině definitivně rozhodli o vítězství.

„Začali jsme pomalu a ne s tou správnou energií, ale do druhé půli jsme přidali v energii a udělali jsme si zápas snazší,“ hodnotil trenér domácích Oren Amiel.

Prostějovský celek může těšit, že udržel Nymburk na dvouciferném skóre. „Měli jsme na Nymburk sílu jen 18 minut. První poločas jsme bojovali a hráli jsme nad rámec našich současných možností,“ hlásil kouč Predrag Benáček.

Trenér Olomoucka však musel uznat kvality soupeře. „Naši kluci dělají co mohou, bojují a nic nevzdávají. Musíme makat dál. Hrajeme se sedmi mladými hráči, kteří si zvykají na nejvyšší soutěž a těch pět zkušenějších hráčů to nemůže táhnout celou dobu. Přesto jsme sem jeli s tím, že chceme odehrát co nejlepší zápas a předvést chlapský výkon, bojovnost. A to se povedlo. Pro naše kluky je to skvělá zkušenost,“ dodal Benáček.

ERA Basketbal Nymburk - BK Olomoucko 99:73 (30:26, 53:44, 81:58)

Nejvíce bodů: Hruban 22, Obasohan 17, Prewitt 15, Palyza 9, Benda 8, Dalton, Zimmerman a Rylich po 6, Kovář a Kříž po 5 - Bezbradica 23, Pekárek 15, Váňa 11, Štěpán 8. Fauly: 15:19. TH: 13/10 - 8/6. Trojky: 13:11. Doskoky: 39:43. Ztráty: 10:21.