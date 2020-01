I bez Javonteho Douglase vybojovali velmi cennou výhru. Basketbalisté Olomoucka na půdě Děčína dokázali stáhnout čtrnáctibodový náskok a zvítězit. Prohra 94:98 byla pro domácí Válečníky hodně hořká.

„Porážka nás samozřejmě moc mrzí. Měli jsme tam dobrý úsek, kdy jsme soupeře zaskočili. Ale Olomoucko ukázalo, že i bez Douglase je velmi kvalitní celek,“ posteskl si děčínský kouč Tomáš Grepl.

„My máme z výhry obrovskou radost, v Děčíně je to vždy těžké. Odehráli jsme dobrý zápas, hráči předvedli to, co jsme chtěli,“ liboval si trenér Olomoucka Predrag Benáček, kterému v sobotu chyběl Američan Douglas. Perfektně jej ale znovu dokázal zastoupit Malik Morgan (36 bodů, 6 trojek, 6 asistencí), dařilo se také kapitánu Lukáši Palyzovi.

Zápas se lámal ve druhém poločase, kdy domácí v jednu chvíli vedli 61:47. Pak ale na Děčín přišlo střelecké trápení a hosté začali dotahovat. Přesto Válečníci ještě v poslední čtvrtině vedli, náskok ale neudrželi.

„Soupeř postavil od začátku zónovou obranu, nám chvíli trvalo, než jsme zjistili, co s tím máme dělat. Z toho pramenili triviální ztráty, které nás stály hodně bodů. V koncovce jsme to nezvládli a to nás mrzí,“ dodal Grepl.

„Zápas jsme vyhráli velmi dobrou obranou a obranným doskokem. Klíčem k úspěchu byla i naše bojovnost,“ dodal spokojený František Váňa.

Utkání 19. kola proti Nymburku si tým Olomoucka již předehrál. Příští výjezd tedy Hanáky čeká až v sobotu, kdy se představí v Ostravě.

BK ARMEX Děčín - BK Olomoucko 94:98 (23:25, 46:41, 70:66)

Body: Autrey 26, Carlson 15, Vukosavljevič 12, Pomikálek 11, Šiška 10, Kroutil 9, Žikla 7, Ježek a Feštr po 2 - Morgan 36, Palyza 25, Josipovič 14, Goga 8, Váňa 6, Kouřil 5, Norwa 4. Střelba 2b.: 21/34:21/41, 3b.: 14/30:13/26, TH: 10/11:17/27. Doskoky: 36:31 (útočné 10:12), asistence: 20:18, ztráty: 18:11, fauly: 25:20. Diváci: 1025.