Po solidním vstupu do zápasu basketbalisté Olomoucka nezvládli druhou čtvrtinu. „V ní jsme prohráli zápas,“ prohlásil trenér Predrag Benáček.

V poločase Pardubice vedly 51:38 a i když hosté po změně stran snížili, museli se po třech předchozích triumfech smířit s premiérovou prohrou v nadstavbové skupině A1.

„Druhý poločas jsme vyhráli, ale bohužel to bylo málo. Pardubice hrály dobře, hlavně v útoku, nedokázali jsme je ubránit. Dostali jsme 96 bodů, to je moc,“ konstatoval Benáček.

Ten do týmu zabudovává tři nové posily. Duke Shelton a L. J. Rose už pomohli před dvěma týdny. Teď ke dvěma Američanům přibyl KJ Arrington. „Máme tři nové hráče, neměli jsme čas na to se lépe sehrát. V naší obraně byla spousta chyb, důležité byly i útočné doskoky domácích v poslední čtvrtině,“ dodal Benáček.

To na straně Beksy panovala spokojenost. „Je to pro nás důležité vítězství. Dali jsme se zdravotně dohromady a to se pozitivně odrazilo na našem výkonu,“ pochvaloval si kouč Ken Scalabroni.

HVĚZDY MÍŘÍ DO OLOMOUCE

Na další dva zápasy se tým přesouvá z Prostějova do Čajkarény. Ve středu v olomoucké hale přivítá Opavu a v sobotu Nymburk. Oba zápasy začínají v 18 hodin.

Fanoušci se mohou těšit na celou řadu reprezentantů, kteří na mistrovství světa vyválčili senzační šesté místo. Do Olomouce přijedou z Nymburka Jaromír Bohačík, Vojtěch Hruban, Pavel Pumprla, Martin Peterka, Martin Kříž, z Opavy pak Jakub Šiřina. Chybět pochopitelně nebude Lukáš Palyza, kapitán domácího týmu.

„Budou to maximálně atraktivní duely, věřím, že si diváci najdou cestu do Čajkarény. Budeme řešit i dopravu prostějovských fanoušků do Olomouce,“ řekl manažer Michal Pekárek na klubovém webu.

BK JIP Pardubice - BK Olomoucko 96:90 (20:18, 51:38, 72:62)

Body: Slanina 19, Vyoral 17, Švrdlík 15, Škranc 14, Půlpán 10, Pavlovič 9, Nečas a Potoček po 6 - Rose 21, Palyza a Goga po 15, Shelton 14, Arrington 12, Váňa 7, Josipovič 3, Sehnal 2, Norwa 1. Střelba 3 b.: 28/10:28/13. Střelba 2 b.: 44/24:39/17. TH: 23/18:19/17. Doskoky: 39:36. Chyby: 18:20. Rozhodčí: Baloun, Vošahlík, Záruba. Diváci: 1098.