Šestadvacet bodů zaznamenal David Pekárek. Jediná zahraniční akvizice Nemanja Bezbradica zůstal jen na pěti bodech.

„Výsledek je pro nás krutý, protože moji hráči nechali na hřišti hodně energie a sil, aby odehráli vyrovnaný zápas. A to se vlastně povedlo. Sice domácí byli pořád před námi, ale my jsme byli blízko. Bohužel, pak přišlo zranění Váni, špatný den měl Bezbradica a výsledek nemohl být lepší,“ konstatoval Predrag Benáček.

Složitou situaci ještě zkomplikovalo zmiňované zranění Františka Váni, který bude kvůli výronu v kotníku mimo hru zhruba dva týdny.

„Děláme na tréninku, co můžeme, ale hráči nemají zkušenosti. Některé zápasy nehrál Bezbradica, protože byl pozitivní na testu na covid. Odjel nám Palyza, odjel nám i slovinský hráč. Nepřivedli jsme nikoho. Není to nadějná situace, ale nedá se nic dělat. Budeme bojovat a hrát v rámci našich možností,“ prohlásil Benáček.

„Cítili jsme tíhu okamžiku a povinnost vyhrát,“ připustil Tomáš Grepl, trenér BK Armex Děčín: „Museli jsme hrát až do konce. Klíčem k úspěchu bylo to, že jsme udrželi jejich nejlepšího hráče Bezbradicu na pěti bodech. Za to zaslouží absolutorium Pavel Grunt, Jakub Houška i Martin Mach, jak se s tím dokázali popasovat. Bezbradica nás totiž v Prostějově vlastně porazil sám. Dalším dílkem k úspěchu byla naše dobrá obrana, kdy jsme Olomoucko donutili k třiadvacet ztrátám.“

BK ARMEX Děčín – BK Olomoucko 89:73

Nejvíce bodů: Žikla 21, Šiška 17, Kroutil 15, Pomikálek 9 – Pekárek 26, Feštr 12, Štěpán 10. Trojky: 8/24:9/28, TH: 21/30:16/25. Doskoky 35:37.