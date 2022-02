„Měli jsme dobrý nástup do zápasu. Půjčovali jsme si míč, dařilo se nám proměňovat otevřené střely a dobře jsme bránili,“ liboval si po zápase kapitán Olomoucka Lukáš Feštr, který si na své konto připsal dvanáct bodů.

Hanáci jako by totiž skutečně dali zapomenout na své předchozí nezdary a zakousli se do svého favorizovaného soka takovým stylem, že po zaznění prvního klaksonu svítil na ukazateli skóre stav 26:14.

Náskok si pak domácí drželi i ve čtvrtině druhé, po které vedli o devět bodů. Pak už se ale dostávali do hry i hosté, kterým se místy podařilo stáhnout olomoucký náskok až na rozdíl tří bodů.

„Bohužel jsme v druhé půli trochu polevili, vytratila se z naší hry potřebná agrese. Tím jsme bohužel Ostravu pustili zpátky do zápasu a ve finále jsme z toho udělali takové malé drama,“ konstatoval olomoucký tahoun.

I přes všechny tyto komplikace ale basketbalisté Olomoucka své vedení nejenže udrželi, ale dokonce ho navýšili až na konečných 85:76 a připsali si tak svou čtvrtou výhru v této sezoně. V tabulce se jim podařilo znovu přeskočit Jindřichův Hradec a dostat se tak z poslední pozice, která znamená nepříjemnou a hlavně nepředvídatelnou účast v baráži.

„Žádná nervozita ke konci z naší strany nebyla. Celou dobu jsme zápas měli víceméně pod kontrolou. Věděli jsme, že hrajeme dobře, a když se nám podaří pár obran za sebou, dovedeme toto utkání do vítězného konce,“ popisoval komplikace ze závěru střetnutí Feštr.

„Je to teď velká úleva. Jsme totiž v pozici, kdy v každém zápase hrajeme o všechno. Každá výhra je tak pro nás strašně důležitá a já jsem rád, že jsme to zvládli, protože nám už předtím odskočil v tabulce i Jindřichův Hradec. Do budoucna tedy bude důležité vítězit, obzvláště doma,“ dodal ještě.

Nyní je na programu ligy přestávka vyplněná boji české basketbalové reprezentace o postup na mistrovství Evropy. Znovu na palubovce se tak hráči Redstonu objeví až v sobotu 5. března, kdy se na horké jindřichohradecké půdě střetnou o další oddálení se od barážové příčky. O čtyři dny později se pak znovu představí svým fanouškům a jejich soupeřem bude v nadstavbě prozatím suverénní Děčín.

„Z tohoto zápasu si do dalších bojů můžeme vzít náš dobrý vstup, dobrou fyzickou obranu a to, že půjdeme do každé akce na sto procent,“ uzavřel Lukáš Feštr.

BK Redstone Olomoucko – BK NH Ostrava 85:76 (26:14, 22:25, 17:18, 20:19)

Body: Vuckovic 15, Dragovič 14, Tomsick 14, Feštr 12, Knežević 12, Klepač 8, Halada 7, Sehnal 3 – Radukic 23, Vann 18, Svoboda 12, Antonio 9, Heinzl 8, Bohačík 2, Nábělek 2, Týml 2. Trojky: 9:6. Trestné hody: 22/29: 8/18. Doskoky: 43:43. Rozhodčí: Kučírek, Jeřáb, Bohata. Diváci: 314.