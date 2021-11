Zásluhou Erika Klepače, který v rychlém sledu trefil dvě trojky se hosté dostali ve 4. minutě do vedení 11:7, pak ale inkasovali sedm bodů v řadě a Sokoli otočili skóre. Domácí táhl především rozehrávač Stamenkovič, který jen za prvních pět minut stihnul zapsat čtyři asistence. S jeho pomocí Východočeši odskočili na 19:12 v sedmé minutě a po první čtvrtině už vedli dvouciferným rozdílem – 29:16.

„Do zápasu jsme vstoupili tak, že jsme hráli dobře v obraně. V útoku jsme měli útočné doskoky, ale bohužel jsme nebyli schopni proměnit šance, které by se normálně proměňovat měli. Pak ani nevím, kde se to zlomilo. Soupeř dal docela dost trojek, si myslím, a pak to pokračovalo, jak to pokračovalo,“ hodnotil guard Olomoucka Jakub Nosek.

Na začátku druhé čtvrtiny Hanáci vyrobili rychle čtyři ztráty a ve 14. minutě prohrávali už 22:39. Následně domácí drželi náskok a Stamenkovič upravil skóre po druhém dějství střelou z dálky současně s klaksonem na 51:36.

Po třiceti minutách pak Olomoucko prohrávalo 54:80 a do poslední části vstupovalo bez vyfaulovaného Carpentera.

Také v závěrečné pasáži hradečtí basketbalisté především v útoku dobře kombinovali a hráči Olomoucka se marně snažili alespoň o mírnou korekci výsledku. Podruhé v sezoně navíc inkasovali trojciferný počet bodů.

„Není to nic pozitivního. Máme bilanci jakou máme, v Hradci jsme chtěli vyhrát, v hlavě jsme na to byli nastavení,“ glosoval Nosek.

„Máme své problémy, chybí nám hráči. Jsem rád, že se do hry vrátil Filip Halada. Čekáme a hledáme posily a doufám, že budou rychle a začneme vyhrávat,“ prozradil kouč Robert Skibniewski.

Královští sokoli Hradec Králové - BK Redstone Olomoucko 105:77 (29:16, 22:20, 29:18, 25:23)

Nejvíce bodů: Šoula 18, Sedmák 15, Pavlovič 15, Škranc 12, Vujovič 11, Goga 11, Peterka 8, Pešakovič 7, Kantůrek 5, Stamenkovic 3 - Klepač 21, Vučkovič 19, Feštr 6, Dragovič 6, Žák 5, Halada 5, Jirák 5, Sehnal 4, Nosek 3, Carpenter 3.

Rozhodčí: Matějek, Nejezchleb, Kubiš. Trojky: 12:9. TH: 21/29 - 6/12. Fauly: 15:23. Doskoky: 40:40. Ztráty: 11:18.