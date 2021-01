„Do zápasu jsme nastoupili vlažně, jako kdybychom nebyli ten stejný tým, který hrál ve středu. Nepadaly nám trojky, ve středu jsme měli padesát procent úspěšnost a tentokrát to tam nechtělo spadnout. Tak to občas je, ale náš výkon to neomlouvá,“ vyprávěl po utkání pivot BK Olomoucko Dominik Štěpán.

To ústečtí basketbalisté vstupovali do zápasu v opačném rozpoložení. „My jsme s klukama ráno něco řešili v šatně a vypadalo to, že si to vzali k srdci. V prvním poločase jsme donutili domácí k řadě ztrát a z toho rezultovala řada jednoduchých košů, které nám pomohly,“ prohlásil kouč Slunety Antonín Pištecký.

Jeho tým téměř celé utkání vedl. Navíc musel před poločasem ze hry František Váňa, jeden z klíčových mužů sestavy domácího kouče Predraga Benáčka.

Váňa dostal pod vlastním košem loktem do nosu od Rakočeviče a na palubovce se objevilo poměrně velké množství krve.

„Tím, že máme úzkou rotaci, tak je každé takové zranění pro nás ohromná ztráta. Doufám, že to nebude vážné a že se k nám Franta co nejdřív připojí,“ doufal Dominik Štěpán.

Také druhý poločas ovládli hosté a nakonec se mohli radovat ze zaslouženého ukončení série porážek v Kooperativa NBL. „Klíč k úspěchu byly naše proměněné trojky. Naopak Olomoucku to na rozdíl od středečního utkání v Ústí nepadalo,“ konstatoval Pištecký.

„Soupeř oproti předchozímu zápasu zlepšil svoji hru, byl to úplně jiný tým. Hrál s velkou energií a šel si za vítězstvím. My jsme se v závěru snažili zvrátit výsledek, bohužel jsme měli problém na doskoku pod vlastním košem a to soupeř dokázal potrestat. Navíc se nám tentokrát nedařilo při střelbě z dlouhé vzdálenosti,“ hodnotil domácí prohru kouč Benáček.

BOJ O POSTUP V POHÁRU

Ve středu čeká BK Olomoucko první utkání osmifinále Českého poháru na půdě Hradce Králové. Odveta se bude hrát v Prostějově 27. ledna.

Finálový turnaj se v této sezoně uskuteční v Nymburce. Final 8 proběhne od 10. do 14. února a už je jisté, že se ho spolu s nymburským mužstvem zúčastní také Opava, Svitavy a Pardubice.

BK Olomoucko – Sluneta Ústí nad Labem 76:90 (16:22, 34:43, 49:63)

Body: Pekárek 18, Štepán 14, Feštr 12, Kouřil a Sychra po 9, A. Klepač 6, Bezbradica 5, Váňa 2, E. Klepač 1 – Pecka 25, Autrey 18, Rakočevič 17, Maděra 9, Stegbauer 8, David 6, Šotnar 5, Haiblík 2. Trojky: 23/4 – 40/13. TH: 26/20 – 15/15. Doskoky: 40 – 36.