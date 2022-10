Na začátku další části střetnutí Kolín odskočil na 27:20, v 17. minutě bylo ale opět vyrovnáno na 35:35 po trestných hodech Motena. Překlopit výsledek se hráčům BK REDSTONE nepodařilo. Závěrečné tři minuty poločasu totiž prohráli 3:10 a díky tomu odcházeli spokojenější Kolínští s vedením 45:38.

„Byl to výborný zápas pro diváky. Chyběl nám Pedja Stemenkovič, který by hru zklidnil a mohl se střídat s Lukášem Feštrem. Máme nový tým, těsně před sezonou přišli dva noví Američané. Z tohoto pohledu to byl kvalitní a dobrý výkon. Cítím z týmu pozitivní energii. Na to, jakou sestavu má Kolín jsme odvedli dobrou práci,“ sdělil olomoucký Filip Halada.

Na začátku druhé půle chvíli Olomoucko ztrácelo devět bodů, víc Kolínu nedovolilo a neustále drželo nadějný výsledek. Svoji ztrátu dokázali domácí snížit a ve dvou případech pak mohli minimálně vyrovnat. Střely Motena, Williamse a Kněževiče si však nenašly svůj cíl a když Autrey proměnil svůj pokus s klaksonem, vedl Kolín 58:54 na začátku poslední periody.

V závěrečné pasáži už neúplné sestavě BK REDSTONE začaly ubývat síly a ve 33. minutě po zakončení Autreyho poprvé prohrávali dvouciferným rozdílem. Pak sice ještě snížili na rozdíl osmi bodů, v koncovce už přesto nedokázali odolat fyzické hře Medvědů a přes bojovný výkon v domácí premiéře nového soutěžního ročníku neuspěli.

„S porážkou nemůžete být nikdy spokojení, viděl jsem ale týmový a bojovný výkon, za který se nemusíme stydět. Kluci se prali s favoritem, který patří ke kandidátům na postup do ligového finále. chyběl nám nejlepší rozehrávač minulé sezony a střelec, který minulý týden na tréninku neminul koš. To nám chybělo k tomu, abychom se mohli na konci zápasu radovat. Musíme vydržet, než budeme kompletní,“ hodnotil trenér Hanáků Miljan Čurovič.

BK Redstone Olomoucko - Geosan Kolín 73:78 (20:25, 18:20, 16:13, 19:20)

Body: Williams 22, Kněžević 19, Moten 16, Halada 12, Feštr 2, Heinzl 2 – Slavinskas 23, Lošonský 12, Číž 10, Petráš 10, Autrey 8, Novotný 6, Šiška 4, Mareš 3, Jelínek 2. Rozhodčí: Matějek, Linhart, Jedlička. Trojky: 21/4:20/6. Střelba 2 body: 53/25:47/25. TH: 15/11:13/10. Doskoky: 44:41. Chyby: 17:18. Diváků: 425.