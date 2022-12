„Nymburk byl lepší. My se snažili, i když nám chybí Stamenkovič a tentokrát i Kněževič," hodnotil hru olomouký kouč Tihomir Bujan.

„Podali jsme slušný výkon, jen jsme si měli lépe hlídat míč. Devatenáct ztrát je číslo, které nám moc nepomohlo," doplnil ho pivot hanáckého klubu Dominik Heinzl.

Olomoucko se v Polabí muselo obejít bez svého nejlépe doskakujícího hráče Sretena Kněževiče, kterého vyřadilo zranění. Přesto v úvodu získalo vedení 14:7 a první čtvrtinu ztratilo 18:25. Do poločasu hostující ztráta narostla na třináct bodů a za stavu 38:51 stále bylo o co hrát.

Na hranici momentálních fyzických schopností vytáhli svůj výkon Hanáci ve třetí čtvrtině. Ze svého manka umazávali bod za bodem a ve 29. minutě snižoval na 61:66 Heinzl. Pak ale pěti body v řadě ukončil čtvrtinu Rylich, a když na začátku té poslední proměnil Simmons dvě trojky v průběhu jediné minuty, bylo rozhodnuto. Konečný výsledek zní 96-83.

FOTO: Hubníkovci ve futsalu rozdrtili Rozehnalovce. Bohulibý cíl je ale splněn

„Samozřejmě je to lepší, než kdybychom tu dostali o 20 a více bodů, ale nemohu být spokojený, když jsme prohráli. V současné době nemáme na to, abychom se měřili s Nymburkem, to je realita, ale chtěl jsem po hráčích, aby hráli dobrý basketbal. V některých pasážích jsme ho hráli, ale v jiných bylo mnoho chyb," pokračoval Heinzl.

„V určitých momentech jsme hráli dobrý basketbal, ale nedařilo se nám udržet koncentraci po celých 40 minut. A to na Nymburk nestačí. Ve třetí čtvrtině jsme se dotáhli na pět bodů, ale pak jsme udělali chyby plynoucí z únavy. A Nymburk toho využil a potrestal nás," doplnil ho ještě na úplný závěr Tihomir Bujan.

ERA Basketbal Nymburk - BK Redstone Olomouko 96:83 (25:18, 26:20, 20:25, 25:20)

Body: Rylich 15, Simmons 14, Watson 13, Tůma 11, Lockett 10, Ivanauskas 7, Novák 7, Palyza 6, Kříž 5, Benda 4, Kovář 4 - Moten 15, Heinzl 11, Welsch 10, Halada 9, Feštr 8, Skalička 8, Tkadlec 5, Lewis 2. Trojky: 11/33:9/20. Trestné hody: 17/19:8/15. Doskoky: 38:34. Rozhodčí: Scholze, Vávrová, Bohata. Diváci: 213.